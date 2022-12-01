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Дмитрий Морев открыл в "Потешном дворе" зимний сезон

Впервые детский парк «Потешный двор» откроет свои двери зимой. Вместе с директором парка Владимиром Хотеновским глава Архангельска Дмитрий Морев оценил готовность к открытию новогодней фотозоны и большой карусели.

 В эти выходные зимняя прогулочная площадка в парке откроется в тестовом режиме, а на карусели можно будет кататься с 1 января при температуре выше -10 градусов.

 «Потешный двор» приобрел красивые декорации и уличный обогреватель для рук, договорился с предпринимателями о продаже выпечки, горячих напитков и сувениров. Всех приглашают в зимний детский парк!

 24 и 25 декабря работа в тестовом режиме с 16.00 до 20.00 (только фотозона без карусели)

 1 января - с 16.00 до 20.00

 2 - 8 января - с 14.00 до 20.00

 А затем до конца января площадка будет доступна с 16.00 до 20.00 по будням кроме понедельника и с 14.00 до 20.00 по выходным.

 Прокатиться на карусели можно при благоприятной погоде по карте детского парка, начиная с 1 января. Касса будет работать.


24 декабрь 15:35 | : Будни

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