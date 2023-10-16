"Потешный двор" станет центром новогодних торжеств в Архангельске

А вот украшаемая в эти дни площадь Ленина остается в статусе открытого павильона для любителей селфи. Об этом сообщил градоначальник Архангельска Дмитрий Морев:

- Сегодня на оргкомитете приняли решение: семейные развлекательные программы в новогодние каникулы будем проводить на территории парка «Потешный двор». А на площади Ленина останется свободная фотозона – уже идет установка главной городской ёлки и световых фигур. Открытие – 17 декабря.



В зимнем «Потешном дворе» горожан ждут интересные новинки: пространство для прогулок в этом году расширяем, появятся новые украшения – большие новогодние подарки. Директор городского детского парка Владимир Хотеновский организует работу ярмарочных домиков и уличных обогревателей. На карусели можно будет покататься при температуре до -10 градусов.



Городские учреждения культуры организуют 260 новогодних мероприятий для детей и взрослых. В дни каникул для архангелогородцев будут работать катки – в центре города и в округах.



Оргкомитет утвердил решение направить средства, которые планировались для проведения фейерверка, на подарки и новогодние билеты для детей участников СВО. Наш общий долг сегодня – поддержать семьи защитников Отечества и в первую очередь детей!