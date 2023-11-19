Митрополит благословил хоккеистов архангельского "Водника" на победы

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 23 ноября встретился с игроками, тренерами и руководителями архангельской хоккейной команды «Водник». Архипастырь побеседовал со спортсменами и благословил их образами святого Архистратига Божия Михаила.

Ниже приводим полный текст приветствия архипастыря хоккеистам.

Дорогие Роман Викторович, Иван Иванович, братья спортсмены!

Сердечно приветствую Вас на нашей встрече и благодарю за то, что поддерживаете себя не только в хорошей физической форме, но и в духовной крепости, поэтому стараетесь быть ближе к Церкви и приходите к священнослужителям за благословением, понимая, что молитва и благословение Божие необходимы для правильного устроения жизни.

Хоккей с мячом — исконно русский вид спорта, который развивает как физические способности, так и духовно-волевые качества. Спортсмен как никто другой знает значение слова «подвиг», потому что любая победа на спортивном поприще — это, можно сказать, подвиг для всей команды. Победа складывается из многих составляющих, она немыслима без усилий духа и воли. Можно сказать, что подготовка к любому состязанию — это аскеза, включающая в себя самодисциплину, самоограничение. То же самое делают святые люди в Церкви, они ограничивают свои потребности ради достижения цели — спасения души. Именно поэтому Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с особым трепетом относится к русскому хоккею, который формирует физическую силу, силу воли, патриотическое чувство — всё это необходимо нашей молодежи.

«Если спортсмен не тренируется постоянно, он не растет, а если он не растет — он деградирует, перестает быть спортсменом. Точно так же в духовной жизни: человек должен постоянно тренировать свой дух, свою внутреннюю сущность, иначе он деградирует, — отмечает Святейший Патриарх Кирилл. — Сочетание занятий спортом с духовной жизнью человека являются залогом его процветания».

Дорогие братья спортсмены, помните о том, что вы для очень многих болельщиков, зрителей являете пример мужества и доблести, на вас смотрят молодые люди с горящими глазами, они тянутся за вашими достижениями. В этой ситуации на вас лежит огромная ответственность перед теми, кто смотрит на вас. Важно не только то, как вы ведете себя на льду, но и то, как вы живете после, выходя со стадиона. Какими вы формируете себя, как вы выглядите в глазах болельщиков в повседневной жизни — всё это влияет на их умы, устремления и начинания. Пусть ваш пример всегда будет достойным и благородным!

Сегодня от всего сердца желаю вам помощи Божией во всех благих делах и начинаниях, благословенных успехов в профессиональной деятельности, благоприятной братской духовной атмосферы в команде.

Пусть Великодаровитый Господь, Податель всех благ, благословит вас миром и благоденствием! Здравия вам и крепости сил, клубу «Водник» — процветания и спортивных побед!