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Студия "Флорет" получила награду из рук митрополита Корнилия

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 29 ноября встретился с православными флористками, которые трудятся под руководством главы дизайн-студии «Флорет» Анны Семенихиной.

Архипастырь наградил тружениц архиерейскими грамотами и поблагодарил за труды, которые они несут в храмах Архангельской епархии. В частности, флористки украсили цветами Михаило-Архангельский кафедральный собор к торжественному богослужению, которое возглавил в октябре текущего года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Когда мы заходим в храмы, где совершаем богослужения, всегда видим плоды ваших трудов, прекрасные цветочные композиции, которые радуют людей, — сказал, обратившись к Анне Семенихиной, митрополит Корнилий. — "Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца вашего, иже на небесех", — учит нас Священное Писание, и действительно, как не "вжигают светильника и под спудом поставляют", так невозможно скрыть и ваши добрые дела, совершаемые вами во славу Христовой Церкви. Сердечно благодарю вас и призываю на вас Божие благословение, чтобы вы продолжали радовать своими трудами всех наших прихожан и наше духовенство. Милосердный Господь мира да поможет вам в нелегком служении. Пусть за ваши труды, которые направлены на украшение храмов Божиих, Господь украсит вашу земную жизнь и сподобит вас будущей жизни в Царствии Небесном. Пусть Божие благословение всегда помогает вам преодолевать трудности, которые выпадают на жизненном пути, и да сохранит вас Господь в здравии и благоденствии».

Митрополит Корнилий отметил, что приветствует развитие православной флоритики в Архангельской епархии: «Дай Бог, чтобы как можно больше людей приходили в наши храмы и участвовали в их благоукрашении. Призывайте себе помощниц, наставляйте их, обучайте их мастерству и делитесь тем, чему научились сами».

Анна Семенихина поблагодарила архипастыря за теплые слова благодарности и выразила признательность за высокую оценку трудов. Она отметила, что православная флористика развивается в Архангельске уже более десяти лет. В планах у Анны Геннадьевны развивать движение дальше, работать не только со взрослыми, но и с детьми.

«Нам очень хочется, чтобы как можно больше людей приходили в храмы и видели там живые цветы, — сказала Анна Семенихина. — Мы идем в храмы с желанием послужить Христу, создавая красоту. Люди приходят в церковь с заботами и чаяниями, цветы их вдохновляют, окрыляют, и прихожане видят, что жизнь прекрасна, потому что есть такие прекрасные создания Божии — цветы».

Завершая встречу, митрополит Корнилий пожелал собеседницам помощи Божией и благословил на дальнейшие труды во славу Святой Христовой Церкви.

(по материалам Архангельской епархии)

30 ноябрь 09:10 | : Культура / Верую

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