Архангелогородцы считают семью и любовь важнее работы

Число архангелогородцев, не готовых терпеть ограничения и неудобства ради роста по службе, за 2 года выросло.

В топ-5 сложностей, которые им довелось пройти на пути к карьерным вершинам, руководители чаще всего называли ненормированный день продолжительностью в 1,5—2 раза превышающей нормы рабочего времени (56%), нервное перенапряжение (50%), отказ от отдыха и развлечений (48%), долгую дорогу к месту работы (37%) и частые разлуки с семьей (35%).



Мало кто из представителей поколений Y и Z готов к подобным лишениям. Северяне 27—42 лет (поколение Y) чаще всего демонстрируют готовность к релокации (22%) и ограничению общения с друзьями (21%). Отказ от отдыха и развлечений допускает лишь каждый шестой (17%), ненормированный график работы — каждый седьмой (14%).

По 12% говорят, что могли бы ради карьеры какое-то время трудиться на должностях низкой квалификации и терпеть разлуки с семьей. Жители Поморья 18—26 лет (поколение Z) чаще всего согласны ради карьеры отказаться от развлечений и общения с друзьями, а также работать на неквалифицированных должностях (по 28%). Каждый четвертый мог бы отложить создание семьи и рождение ребенка. 24% — работать в компании с жесткой регламентацией процессов.

«10 раз подумайте, стоит ли гробить себя во имя работы. Ценности семьи, любви и дружбы отрицать бессмысленно» - наиболее частый ответ сегодня.