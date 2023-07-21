Архангелогородцы ставят любовь выше карьеры

У 39% архангелогородцев в приоритете любовь, а карьерные успехи отходят на второй план, причем мужчины придерживаются этой позиции чаще, чем женщины.

О том, что любовь важнее карьеры, говорят 39% северян. Карьерные успехи выше отношений ставят 28% респондентов. Тех, для кого любовь важнее карьеры, с 2021 года стало чуть больше (+3 процентных пункта). А 10 лет назад чувства были в приоритете практически у каждого второго (45%).



Сегодня у мужчин чаще, чем у женщин, любовь на первом плане: 42% против 36% соответственно. Карьера в приоритете у каждого четвертого мужчины и каждой третьей женщины.