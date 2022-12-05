В России все сложнее сделать карьеру без образования

Россияне, довольные своей карьерой, назвали образование в числе наиболее важных факторов, помогающих им расти по служебной лестнице. Недовольные своей карьерой считают одной из самых больших преград — отсутствие необходимого уровня образования. В открытых опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны. Россияне, довольные развитием своей карьеры, назвали 3 основные составляющие успеха, недовольные — 3 главные преграды на пути к карьерным вершинам.



В топ-3 факторов, способствующих развитию карьеры, россияне назвали целеустремленность (35%), образование (28%) и опыт (23%). Также важно любить свою профессию и ответственно подходить к выполнению должностных обязанностей (по 20%). По мнению 16% опрошенных, им помогает природная коммуникабельность. По 7% респондентов уверены, что движутся к успеху благодаря своей порядочности и исполнительности. 6% назвали своим плюсом активность. Еще 6% считают, что карьерным ростом обязаны своей команде.



Россияне, чья карьера движется не по плану или вовсе замерла, считают основной преградой на пути к карьерным вершинам свой возраст (17%). На втором месте — неблагоприятная рыночная ситуация (16%). Отсутствие необходимого образования мешает продвигаться по службе 13%. Столько же опрошенных видят причиной своих неудач отсутствие протекции. Также 13% винят начальство. Еще 13% — отсутствие вакантных руководящих должностей в компании. Краеугольным камнем для 12% является недостаток опыта. Каждый десятый рассказал о неуверенности в своих силах. Еще 10% считают, что в их населенном пункте карьеру не сделать. По 6% жалуются на нехватку времени и отсутствие мотивации.

Мужчины-карьеристы в числе основных составляющих своего успеха чаще называют исполнительность, ум и любовь к деньгам. Женщины-карьеристки чаще считают, что в продвижении по службе им помогают целеустремленность, образование, любовь к профессии и ответственность.



Недовольные развитием карьеры мужчины чаще всего винят в своем неуспехе рыночную ситуацию, отсутствие протекции и отмечают нехватку мотивации. Женщины, чья карьера пока не задалась, в числе основных причин чаще называли нехватку образования и опыта, возраст, неуверенность, семейные обстоятельства и место жительства, отмечали нежелание руководства продвигать по службе представительниц слабого пола.