Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В России все сложнее сделать карьеру без образования

Россияне, довольные своей карьерой, назвали образование в числе наиболее важных факторов, помогающих им расти по служебной лестнице. Недовольные своей карьерой считают одной из самых больших преград — отсутствие необходимого уровня образования. В открытых опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны. Россияне, довольные развитием своей карьеры, назвали 3 основные составляющие успеха, недовольные — 3 главные преграды на пути к карьерным вершинам.

 В топ-3 факторов, способствующих развитию карьеры, россияне назвали целеустремленность (35%), образование (28%) и опыт (23%). Также важно любить свою профессию и ответственно подходить к выполнению должностных обязанностей (по 20%). По мнению 16% опрошенных, им помогает природная коммуникабельность. По 7% респондентов уверены, что движутся к успеху благодаря своей порядочности и исполнительности. 6% назвали своим плюсом активность. Еще 6% считают, что карьерным ростом обязаны своей команде.

 Россияне, чья карьера движется не по плану или вовсе замерла, считают основной преградой на пути к карьерным вершинам свой возраст (17%). На втором месте — неблагоприятная рыночная ситуация (16%). Отсутствие необходимого образования мешает продвигаться по службе 13%. Столько же опрошенных видят причиной своих неудач отсутствие протекции. Также 13% винят начальство. Еще 13% — отсутствие вакантных руководящих должностей в компании. Краеугольным камнем для 12% является недостаток опыта. Каждый десятый рассказал о неуверенности в своих силах. Еще 10% считают, что в их населенном пункте карьеру не сделать. По 6% жалуются на нехватку времени и отсутствие мотивации.

Мужчины-карьеристы в числе основных составляющих своего успеха чаще называют исполнительность, ум и любовь к деньгам. Женщины-карьеристки чаще считают, что в продвижении по службе им помогают целеустремленность, образование, любовь к профессии и ответственность.

 Недовольные развитием карьеры мужчины чаще всего винят в своем неуспехе рыночную ситуацию, отсутствие протекции и отмечают нехватку мотивации. Женщины, чья карьера пока не задалась, в числе основных причин чаще называли нехватку образования и опыта, возраст, неуверенность, семейные обстоятельства и место жительства, отмечали нежелание руководства продвигать по службе представительниц слабого пола.

04 март 08:00 | : Будни

Главные новости


Александр Цыбульский в первом Национальном рейтинге губернаторов 2023 года
Ну здравствуй, KOTNews! «Вольное дело» расширяется на юг Архангельской области

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2023 (42)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)


Деньги


все материалы
«    Март 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20