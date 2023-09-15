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Архангелогородцы поддерживают борьбу с англицизмами в рекламе

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому вывески, тексты в рекламе, названия товаров, районов и жилых комплексов должны быть написаны на русском языке.

53% архангелогородцев поддержали идею законопроекта по борьбе с англицизмами и иностранными словами, используемыми в вывесках, рекламных текстах, названиях товаров, районов, жилых комплексов: «Надо беречь русский язык»; «В нашей стране должно быть все понятно для нас». Каждый четвертый высказался против (25%): «Названия уже существующие менять смысла нет»; «Смущает только, что это не первая подобная инициатива...»; «Сейчас явно есть направления, где финансирование гораздо нужнее, а потом уж, если лишние деньги останутся, пусть и вывесками займутся». 22% затруднились с оценкой законопроекта: «Желательно писать на двух языках».

 Сторонников инициативы больше всего среди респондентов старше 45 лет (77%). Северяне, не владеющие английским языком, поддерживают законопроект чаще тех, кто свободно говорит на английском (67% против 47% соответственно).


 

09 ноябрь 08:00 | : Будни

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