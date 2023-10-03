Архангелогородцы поддержали сохранение пособий по уходу за ребенком для работающих

В Госдуму внесен законопроект о сохранении пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет при условии досрочного выхода на работу родителя, получающего его (сейчас родитель, вышедший на работу на полный рабочий день до достижения ребенком возраста полутора лет, лишается права на пособие).

78% архангелогородцев поддержали законопроект, предусматривающий выплату пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет после досрочного выхода из декрета на полный день. Только 8% высказались против: «Ребёнком надо заниматься!»



Женщины поддерживают законопроект чаще мужчин (80% против 77% соответственно). Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет за инициативу выступают чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше (81%). Северяне с детьми поддерживают законопроект чаще бездетных (81 и 75% соответственно).

(картинка с https://nvkz-tub.ru/prezentacii/vyhozhu-na-rabotu-posle-dekreta-kto-pohudel.html)