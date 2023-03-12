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Архангелогородцы об удлинении майских праздников: за и против

В Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает увеличение выходных дней на майские праздники за счет сокращения новогодних каникул.

 4 из 10 архангелогородцев поддерживают идею сокращения новогодних праздников и увеличения майских: «Весной у многих людей большие дачные заботы, а зимой радуются только лыжники»; «Пусть будет меньше в январе, многие отчеты сдают и поэтому сидят на работе». 42% — против инициативы: «Для меня зимние выходные значительно более ценные, чем майские праздники»; «Оставьте длинную зимнюю сказку!»

 Уровень поддержки законопроекта растет с увеличением возраста опрошенных: 36% среди жителей Поморья до 34 лет и 41% среди тех, кто старше 45 лет. Чаще остальных идею о длинных майских праздниках поддерживают респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (45%).

20 апрель 08:01 | : Будни

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