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Только половина архангелогородцев проводит отпуск со своими любимыми

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, получается ли у архангелогородцев брать отпуска одновременно с любимыми.

Взять отпуск одновременно со своей второй половиной в этом году получилось у 54% респондентов. 28% хотели бы отдохнуть вдвоем, но взять отпуск в одно время по разным причинам не удалось. 6% признались, что не состыковывали отпуска и не планируют этого, так как не хотят отдыхать вместе.

 Чаще остальных берут отпуск в одно время с любимыми северяне моложе 34 лет (62%). Респонденты, состоящие в официальном браке, согласовывают отпуска чаще, чем те, чьи отношения не зарегистрированы (56 и 45% соответственно).

09 сентябрь 08:08 | : Будни

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