Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Домовый храм оборудовали в архангельском пансионате "Забота"

     Домовый храм обустраивают в пансионате для пожилых людей и инвалидов «Забота» в Исакогорке. Он будет освящен в честь святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского.

     Духовно окормляет социальное учреждение новодвинский клирик — священник Владимир Смирнов.

     «Я предложил руководству пансионата освятить храм в честь святителя Иоанна по нескольким причинам. Во-первых, церквей, посвященных этому святому еще очень мало, а в нашем регионе нет совсем. Во-вторых, архиепископ очень много внимания уделял заботе о больных, он часто бывал в лечебницах, утешал страждущих. Поэтому вполне уместно назвать домовый храм пансионата в честь этого угодника Божия», — отметил отец Владимир.

     По словам священника, церковь оборудована в одном из помещений пансионата на пятом этаже. Храм устроен так, что посещать его могут все подопечные «Заботы», даже инвалиды-колясочники. Отец Владимир уже освятил богослужебную утварь и иконы. Первую Литургию в домовом храме планируют совершить после Пасхи, на Светлой седмице.

     «Крайне важно, что в пансионате появился свой храм. Людям, которые здесь живут и находятся вдали от своих родных, очень нужны поддержка и утешение. Многие из них маломобильны, и теперь у них есть место для молитвы, теперь они могут участвовать в богослужениях, за Литургией причащаться Тела и Крови Христовых, чувствовать себя частью Церкви», — заключил отец Владимир Смирнов.

     Напомним, пансионат «Забота» действует с 2016 года, он предназначен для временного и постоянного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Находится в парковой зоне Исакогорки под Архангельском.

     Архиепископ Иоа́нн (в миру Михаил Борисович Максимо́вич; 4 (16) июня 1896, село Адамовка, Изюмский уезд, Харьковская губерния — 2 июля 1966, Сиэтл, штат Вашингтон, США) —архиепископ Западно-Американский и Сан-Францисский. Миссионер, духовный писатель, благотворитель, нестяжатель. Почитается верующими как чудотворец и прозорливец.

     Прославлен Архиерейским собором Русской Православной Церкви 24 июня 2008 года.

     Память святого совершается 19 июня (2 июля) — день кончины; 29 сентября (12 октября) — обретение мощей. 

(по материалам Архангельской епархии)

31 март 09:10 | : Будни / Верую

Главные новости


О бедных гайцах замолвите слово
Пинежское ноу-хау. Аварийные дома исключают из списков на расселение

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2023 (348)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)


Деньги


все материалы
«    Март 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20