Домовый храм оборудовали в архангельском пансионате "Забота"

Домовый храм обустраивают в пансионате для пожилых людей и инвалидов «Забота» в Исакогорке. Он будет освящен в честь святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского.

Духовно окормляет социальное учреждение новодвинский клирик — священник Владимир Смирнов.

«Я предложил руководству пансионата освятить храм в честь святителя Иоанна по нескольким причинам. Во-первых, церквей, посвященных этому святому еще очень мало, а в нашем регионе нет совсем. Во-вторых, архиепископ очень много внимания уделял заботе о больных, он часто бывал в лечебницах, утешал страждущих. Поэтому вполне уместно назвать домовый храм пансионата в честь этого угодника Божия», — отметил отец Владимир.

По словам священника, церковь оборудована в одном из помещений пансионата на пятом этаже. Храм устроен так, что посещать его могут все подопечные «Заботы», даже инвалиды-колясочники. Отец Владимир уже освятил богослужебную утварь и иконы. Первую Литургию в домовом храме планируют совершить после Пасхи, на Светлой седмице.

«Крайне важно, что в пансионате появился свой храм. Людям, которые здесь живут и находятся вдали от своих родных, очень нужны поддержка и утешение. Многие из них маломобильны, и теперь у них есть место для молитвы, теперь они могут участвовать в богослужениях, за Литургией причащаться Тела и Крови Христовых, чувствовать себя частью Церкви», — заключил отец Владимир Смирнов.

Напомним, пансионат «Забота» действует с 2016 года, он предназначен для временного и постоянного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Находится в парковой зоне Исакогорки под Архангельском.

Архиепископ Иоа́нн (в миру Михаил Борисович Максимо́вич; 4 (16) июня 1896, село Адамовка, Изюмский уезд, Харьковская губерния — 2 июля 1966, Сиэтл, штат Вашингтон, США) —архиепископ Западно-Американский и Сан-Францисский. Миссионер, духовный писатель, благотворитель, нестяжатель. Почитается верующими как чудотворец и прозорливец.

Прославлен Архиерейским собором Русской Православной Церкви 24 июня 2008 года.

Память святого совершается 19 июня (2 июля) — день кончины; 29 сентября (12 октября) — обретение мощей.

(по материалам Архангельской епархии)