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Северодвинцы увезли из Сийской обители частичку благодати

Группа воспитанников воскресной школы северодвинского Никольского храма вместе с родителями и педагогами, а также прихожанами 2 января предприняли паломничество в Антониево-Сийский монастырь. Возглавил путешествие священник Антоний Власов.

«Паломники прибыли в обитель на Божественную литургию, — говорится на странице воскресной школы. — Причастились Святых Христовых Таин. Подкрепившись вкусным монастырским обедом, отправились на большую экскурсию, которую для группы провел игумен Варсонофий (Чугунов). Он рассказал о святом основателе обители преподобном Антонии Сийском, об удивительной истории монастыря. Дети и взрослые побывали в храме-колокольне Трех святителей московских, где расположен монастырский музей, поднялись на колокольню, позвонили в колокола, насладились прекрасным видом, открывающимся на Сийские просторы. Несмотря на пасмурную погоду и снегопад, ребята вдоволь накувыркались в снегу, измерив глубину монастырских сугробов. Все участники поездки увезли с собой частичку благодати, которой преизобилует обитель».

(по материалам Архангельской епархии)


04 январь 09:10 | : Будни / Верую

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