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Патриарх всея Руси поздравил архангельского митрополита с Пасхой

    Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил митрополиту Архангельскому и Холмогорскому Корнилию поздравление с праздником Светлого Христова Воскресения.

    Приводим полный текст патриаршего поздравления.

    Ваше Высокопреосвященство!

    Сердечно поздравляю Вас с мироспасительным праздником Пасхи и обращаю к Вам сие радостотворное приветствие:

 ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

    Небо и земля днесь ликовствуют и Бога единомудренно воспевают, яко узников от гробов воздвиг (канон 3-го гласа в неделю на утрене). Прославляя человеколюбие и милосердие Господа, будем стремиться подражать Ему, укрепляться могуществом силы Его и умерять строгость (Еф. 6, 9-10), являть кротость и доброту, отзывчивость и терпение, дабы вдохновлять современников на нравственное преображение, вносить свой вклад в созидание мира и согласия в их жизни.

    В сей праздничный день желаю Вам крепкого здравия, бодрости духа и обильной помощи Божией в дальнейшем архипастырском служении на пользу Святой Церкви.

 С любовью о Христе Воскресшем, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси 

16 апрель 08:07 | : Будни / Верую

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