Патриарх всея Руси поздравил архангельского митрополита с Пасхой

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил митрополиту Архангельскому и Холмогорскому Корнилию поздравление с праздником Светлого Христова Воскресения.

Приводим полный текст патриаршего поздравления.

Ваше Высокопреосвященство!

Сердечно поздравляю Вас с мироспасительным праздником Пасхи и обращаю к Вам сие радостотворное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Небо и земля днесь ликовствуют и Бога единомудренно воспевают, яко узников от гробов воздвиг (канон 3-го гласа в неделю на утрене). Прославляя человеколюбие и милосердие Господа, будем стремиться подражать Ему, укрепляться могуществом силы Его и умерять строгость (Еф. 6, 9-10), являть кротость и доброту, отзывчивость и терпение, дабы вдохновлять современников на нравственное преображение, вносить свой вклад в созидание мира и согласия в их жизни.

В сей праздничный день желаю Вам крепкого здравия, бодрости духа и обильной помощи Божией в дальнейшем архипастырском служении на пользу Святой Церкви.

С любовью о Христе Воскресшем, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси