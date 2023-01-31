Губернатор Поморья поздравил митрополита Корнилия с тезоименитством

убернатор Архангельской области Александр Цыбульский поздравил митрополита Корнилия с днем тезоименитства.

Ниже приводим полный текст поздравления главы региона.

«Ваше Высокопреосвященство!

От всего сердца поздравляю Вас с днем тезоименитства.

Благодарю за ежедневные труды и архипастырское служение Церкви и нашему Отечеству. Архангельская митрополия развивается и выступает нашим партнером во многих социальных вопросах. Духовное и патриотическое воспитание, сохранение и приумножение культурного наследия, помощь страждущим являются основными направлениями нашей совместной деятельности.

Сложившийся высокий уровень государственно-конфессиональных отношений позволяет поддерживать мир и согласие в обществе, развивать конструктивный диалог между духовенством и светской властью.

Вы заботитесь о людях, созидаете и сохраняете всё лучшее. Ваши труды направлены на приумножение главных христианских ценностей — доброты, милосердия и любви к ближнему. Ваши слова находят живой отклик в сердцах и ушах, вселяют надежду и утешение, вдохновляют на добрые дела.

От всей души желаю телесных и душевных сил в архипастырском служении, помощи Божией в Ваших трудах и заботах!

С уважением, Александр Витальевич Цыбульский»