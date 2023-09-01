Лидер ЛДПР сказал теплые слова митрополиту Корнилию

В Архангельске 6 сентября состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с главой Либерально-демократической партии России, председателем комитета Государственной Думы ФС РФ по международным делам Леонидом Слуцким.

Высокий гость посетил в областной столице Михаило-Архангельский кафедральный собор и епархиальное управление. Митрополит Корнилий рассказал Леониду Эдуардовичу о возрождении духовной жизни и о святынях Русского Севера. В частности, речь шла о чудесном событии, память о котором сохраняется в Архангельской области, — о явлении Божией Матери над градом Архангельском в 1919 году.

Политик подчеркнул особое значение и уникальное духовное наследие Архангельской митрополии в истории России, выразил восхищение величием Михаило-Архангельского собора и поблагодарил архипастыря за труды, направленные на проповедь и утверждение веры Христовой. Кроме того, представитель законодательной власти заверил главу митрополии в поддержке церковных инициатив. Митрополит Корнилий выразил признательность Леониду Слуцкому за теплые слова и пожелал ему помощи Божией в нелегких трудах, направленных на улучшение жизни российских граждан.

Отметим, что Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в январе 2023 года удостоил Леонида Слуцкого ордена преподобного Сергия Радонежского I степени во внимание к помощи Русской Православной Церкви и в связи с 55-летием со дня рождения. Вручая награду, Святейший Патриарх Кирилл сказал: «Благодарю Вас, Леонид Эдуардович, за Вашу гражданскую позицию, она достойна всяческой похвалы. Особенно же за Вашу верность Русской Православной Церкви, за то, что Вы свою деятельность всегда подкрепляете искренней, сердечной молитвой, и Господь эту молитву, несомненно, слышит и помогает Вам. Дай Бог, чтобы и дальше Ваше служение Родине и Церкви было столь же успешным и плодотворным. Храни Вас Господь!».

(по материалам Архангельской епархии)



