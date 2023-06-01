Владимир Легойда от души пообщался с архангельскими журналистами

23-25 июля 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялась рабочая поездка председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главного редактора журнала «Фома», члена Общественной палаты РФ В.Р. Легойды в Архангельскую область. Визит прошел по приглашению губернатора Архангельской области А.В. Цыбульского.

23 июля, в первый день визита, состоялась встреча В.Р. Легойды с митрополитом Архангельским и Холмогорским Корнилием. В ходе разговора был обсужден ряд рабочих вопросов, касающихся взаимодействия Архангельской епархии с Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Собеседники засвидетельствовали высокий уровень взаимного доверия и готовность продолжать конструктивное взаимодействие.

Во второй день визита, 24 июля, В.Р. Легойда принял участие в деловом завтраке с журналистами архангельского медиахолдинга «Регион 29». Со стороны журналистского сообщества в мероприятии приняли участие генеральный директор медиахолдинга «Регион 29» Д.В. Горин, главный редактор областной газеты «Правда Севера» С.Н. Лойченко, главный редактор информагентства «Регион 29» Л.В. Захарова, главный редактор телеканала «Регион 29» М.В. Даник.

Во время встречи состоялся откровенный и живой разговор на волнующие журналистов темы. Глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ поделился с коллегами личным профессиональным опытом, рассказал о своих текущих и будущих проектах.

Среди прочего участники встречи затронули тему специфики деятельности и новых тенденций в современном информационном пространстве. Также шел разговор о стереотипах, связанных с имиджем Церкви, основных направлениях ее деятельности, некоторых внутрицерковных проблемах, а также положительных изменениях, сказывающихся, в частности, в миссионерской работе, в повышении уровня подготовки священнослужителей.

В.Р. Легойда поделился своим мнением об основных вызовах в сфере образования, выделив проблемы низкого уровня мотивации молодых людей, общей прагматизации образования, размытия границ профессионального знания и недостаточного внимания к вопросу философии образования.

Кроме того, в тот же день В.Р. Легойда посетил Общественную палату Архангельской области. Во встрече приняли участие председатель Общественной палаты региона Ю.И. Сердюк, начальник Управления по реализации национальной политики и развитию институтов гражданского общества Департамента по внутренней политике Администрации губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области С.В. Бызова, руководитель аппарата Общественной палаты Архангельской области Н.В. Ожигина.

Собравшиеся обсудили вопросы развития институтов гражданского общества в регионе и другие актуальные вопросы повестки дня. Ю.И. Сердюк проинформировал гостя о деятельности Общественной палаты региона, рассказал о планах на будущее, вручил изданные в этом году сборник статей по вопросам развития гражданского общества в регионе и Доклад Общественной палаты Архангельской области о состоянии и развитии институтов гражданского общества в регионе.

Также были затронуты различные вопросы, волнующие жителей северного региона, включая развитие образования и новых образовательных программ для молодежи, проблемы поддержки и оказания помощи участникам СВО и членам их семей.

Начальник Управления по реализации национальной политики и развитию институтов гражданского общества Департамента по внутренней политике Архангельской области С.В. Бызова рассказала о совместной деятельности на данном направлении общественных организаций и губернаторского центра «Вместе мы сильнее».

В завершении встречи Ю.И. Сердюк пригласил В.Р. Легойду принять участие в форуме Общественной палаты Архангельской области «Консолидация», который состоится в октябре 2023 года.

25 июля, в заключительный день визита, В.Р. Легойда посетил Молодежный центр Архангельской области и познакомился с его резидентами. Со стороны Молодежного центра на встрече присутствовали руководитель проекта «Импровизация. Команды. Сцена "Поморье"» Арсений Клишев, руководитель Центра прикладных компетенций и куратор проектного офиса Молодежного центра Алексей Гусаков, руководитель региональной молодежной общественной организации «Мастерская молодежных инициатив "Выходи!"» Юлия Бромберг, президент Федерации скейтбординга Архангельской области Илья Абакумов, руководитель молодежного офиса РГО Руслан Коноплев.

Во встрече также приняли участие представители регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых», студенческих отрядов Архангельской области, Студенческого совета САФУ, Ресурсного центра добровольчества Архангельской области, организации «Молодежка ОНФ» и других молодежных общественных организаций.

В ходе экскурсии по Молодежному центру В.Р. Легойда осмотрел инфраструктуру центра, включая открытое пространство, коворкинг, хостел, скейтпарк, студию вокала, концертный и тренажерный залы, киберарену, ресторан и кофейню. Представители принимающей стороны также рассказали гостю о возможностях, которые есть у молодежи в регионе.

Кроме того, в рамках визита глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ принял участие в записи подкаста «Образ будущего» с участием губернатора Архангельской области А.В. Цыбульского. В.Р. Легойда поделился с ведущими подкаста впечатлениями от визита в регион, затронул темы образования, жизни Церкви и современной молодежи.