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Последние штрихи. Кафедральный собор в Архангельске готовится к освящению

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 4 августа провели рабочее совещание в Михаило-Архангельском кафедральном соборе.

Встречу посвятили рассмотрению вопросов, связанных с завершением строительства главного храма Архангельской епархии. Архитектор собора Дмитрий Яскорский рассказал главе региона и архипастырю о текущем положении дел.

Александр Витальевич и митрополит Корнилий проинспектировали выполнение ранее утвержденных планов работ и указали на необходимость выполнять все технические процессы динамично и эффективно.

Также обсуждались различные аспекты подготовки визита в Архангельскую епархию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Предстоятель Русской Православной Церкви совершит великое освящение Михаило-Архангельского кафедрального собора 19 августа, в праздник Преображения Господня.

Как мы сообщали ранее, Святейший Владыка принял приглашение посетить регион во время встречи с губернатором Александром Цыбульским и митрополитом Архангельским и Холмогорским Корнилием 8 июля 2022 года.

По словам Патриарха Кирилла, тема развития Русского Севера является для него приоритетной. «По милости Божией мне удалось проехать по всему Северу — от Мурманска до Владивостока, — отметил Предстоятель Русской Православной Церкви. — Я был во всех городах и крупных населенных пунктах, побывал в устье всех великих рек и посетил практически все приходы на этом маршруте — для того чтобы лучше понять, что сегодня происходит в духовной жизни наших людей на Севере».

«Само наименование "Архангельск" говорит о месте, которое город занимает на этом маршруте — и с исторической, и с духовной точки зрения, и с точки зрения присутствия Русской Церкви. Архангельск всегда был важнейшим опорным пунктом для освоения Севера и для осуществления миссии Русской Православной Церкви», — подчеркнул Святейший Владыка.

 (по материалам Архангельской епархии)

05 август 09:14 | : Будни / Верую

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