Митрополит Корнилий прочитал проповедь в Заостровье

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 12 июля, в праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла, совершил Божественную литургию в верхнем Петропавловском приделе Сретенского храма села Заостровья (Приморский район Архангельской области).

Владыке сослужили клирики епархии, пел квартет архиерейского хора под управлением Татьяны Горшковой.

После богослужения митрополит Корнилий обратился к прихожанам с проповедью. Ниже приводим полный текст архипастырского слова.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

«Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их», — такими словами пророчески похваляет подвиг святых апостолов Христовых святой царь псалмопевец Давид. Сегодня за Божественной литургией мы слышали из евангельского чтения, как обратился к Своим ученикам Господь наш Иисус Христос и спросил: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они ответили: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков». «А вы за кого почитаете Меня?» — спросил Господь. Симон же Петр, который по своему старшинству выражал волю всех апостолов, отвечая, сказал: «Ты — Христос, Сын Бога Живаго». Спаситель сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; и Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах».

О чем же сказаны сии слова, обращенные к апостолу Петру? Они свидетельствуют о том, что он исповедовал Христа Спасителя Сыном Божиим, и так Его должен исповедовать каждый верующий православный христианин. Действительно, слова Господа пророчески сбываются по сей самый день. Какие страшные гонения были на Святую Церковь Христову, но на протяжении более двух тысяч лет врата адовы не одолели ее и никогда не смогут одолеть. Что же означают слова Господа о том, что Он дает апостолу Петру ключи Царствия Небесного? Вспомним, возлюбленные во Христе братья и сестры, что сказал Господь, когда на море Тивериадском призвал двух братьев, Андрея Первозванного и Петра. Он сказал им такие слова: «Я сделаю вас ловцами человеков». Это означает, что они будут проповедовать слово Христова учения и приводить народ Божий в Царство Небесное. Поэтому Господь и дал ключи Царства Небесного апостолу Петру, ибо по его слову придут многие, чтобы креститься во имя Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, получить благодать Святого Духа и спасти свою душу для Царства Небесного.

Святой первоверховный апостол Петр был галилейским рыбаком, но только по одному слову Христа он оставил свою лодку и сети, оставил всю свою жизнь и пошел по стопам Божественного Спасителя. Он стал одним из избранных апостолов Христовых, он вместе с апостолами Иаковом и Иоанном Богословом был свидетелем великих таин Божественных. Он на Фаворе видел славу Преобразившегося Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Он является свидетелем воскрешения дочери Иаира и свидетелем Гефсиманской молитвы Спасителя нашего, когда Он молился даже до кровавого пота, как говорит Священное Писание. На Тайной вечере Господь сказал, что все соблазнятся, и апостол Петр сказал: «Если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь». Спаситель ответил ему: «Прежде даже петел не возгласит, трикраты отвержешися Мене». Через несколько часов Иуда предал Господа в Гефсиманском саду, и апостол Петр снова проявил ревность, ударив раба архиереова и урезав ему десное ухо. Во дворе первосвященника Каиафы совершается печальное событие в жизни апостола Петра — он действительно трижды отрекается от Господа и говорит, что он не знает Его. В тот момент он увидел взгляд Господа, Который смотрел на него с глубоким смирением, и этот взгляд остался с ним до самой мученической смерти. Его глаза всегда были красными от слез, потому что на протяжении всей своей жизни он оплакивал грех отречения от Господа. По Своем Воскресении Господь являлся святым Своим ученикам и апостолам, и однажды Он явился на берегу моря Тивериадского, подошел к апостолу Петру и трижды вопрошал его: «Симоне Ионин, любиши ли Мя?». И трижды он ответил: «Ей, Господи, ты веси, яко люблю Тя». Как трижды он отрекся от Господа, так трижды свидетельствовал о любви к Божественному Спасителю и, как пишут святые отцы, троекратным вопрошением Господь восставил Петра в апостольском достоинстве. Всю свою жизнь он проповедовал слово Христова учения, и мы сегодня вспоминаем день его мученической кончины. Когда он проповедовал в Риме, там правил император Нерон, который воздвиг страшные гонения на христиан. Ученики апостола Петра уговорили его покинуть город, чтобы сохранить себе жизнь для дальнейшей проповеди, и ночью он вышел из Рима. Ему явился Христос Спаситель, и апостол Петр спросил: «Куда идешь, Господи?» Спаситель ответил: «Иду в Рим, чтобы снова распяться». Апостол Петр понял, что ему надлежит принять мученическую смерть, и настал час прославить своей кончиной Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Он поклонился Божественному Учителю, возвратился в Рим, был схвачен и приговорен к распятию на кресте. Он обратился к своим палачам и попросил исполнить его последнюю волю: он испросил, чтобы его распяли вниз головою, ибо считал себя недостойным быть распятым так, как был распят Господь. Его распяли вниз головою, и так он предал душу в руки Божии.

Сегодня мы прославляем также первоверховного апостола Павла, который был фарисеем, ученым мужем. В молодости он гнал христиан. Однажды он шел в Дамаск для того, чтобы там совершить гонения на христиан, в пути его застала ночь, и в пустыне воссиял неизреченный свет. Ослепленный этим светом, он услышал глас: ««Савл, Савл! что ты гонишь Меня?» Он сказал: «Кто Ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Петр взмолился: «Господи! Что повелишь мне делать?», и Господь сказал ему: «Встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». В Дамаске Павел, лишившись физического зрения, нашел апостола Ананию, принял от него Крещение и получил исцеление не только телесных, но и духовных очей. Он стал ревностным проповедником Христова учения. Он писал, как много ему довелось претерпеть ради Христа и ради проповеди Слова Божия. Он был бит палками и камнями, терпел кораблекрушения, был в голоде и жажде, в темнице, но никто и ничто не могло разлучить его от любви Божией. Святитель Иоанн Златоуст писал о нем такие замечательные слова: «Любовь Павла была шире всякого моря, сильнее всякого огня, никакое слово не может изобразить ее по достоинству, один Павел постигал ее, как в совершенстве обладавший ею». Такую любовь апостол Павел имеет к тем, кто внимает слову Христова учения, и мы знаем, что апостол Павел был усечен мечом в Риме и своей смертью он засвидетельствовал о правде Божией. Святые апостолы Петр и Павел были разными людьми, но были едины в духе, в вере и в проповеди Христа Спасителя. Сегодня, благодаря их самоотверженному подвигу, мы с вами знаем Христа Распятого и Воскресешго и верим, по слову первоверховного апостола Павла, который сказал, что если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. Святые Петр и Павел больше других апостолов потрудились на ниве Христовой, и поэтому сегодня, прославляя их жизненный подвиг, мы с вами говорим о том, что они стали первоверховными апостолами. Пусть их теплая молитва у Престола Божия утверждает и укрепляет всех нас в стоянии за святую нашу веру православную. Пусть Господь по их молитвам благословит и сохранит всех нас в здравии и благоденствии всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь!

С праздником святых первоверховных апостолов Петра и Павла поздравляю всех вас, дорогие мои!

(по материалам Архангельской епархии)