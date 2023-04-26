Алексей Белый: «Жизнь и здоровье детей в руках взрослых»

25 мая - Международный день пропавших детей Это день нашей памяти о тех, кто найден погибшим, и день нашей надежды - на то, что не найденные вернутся домой живыми и здоровыми.



«Жизнь и здоровье детей - зависят от ответственного отношения к ним со стороны взрослых!» - считает руководитель проекта "Безопасный интернет", специалист ГБУЗ АО "АКПБ" Алексей Белый, который поделился своими размышлениями на эту тему:



«Дети наиболее уязвимы по всех отношениях, так как не имеют большого опыта, поэтому могут быть подвергнуты различным посягательствам со стороны посторонних лиц.



У них крадут велосипеды или вымогают карманные деньги более предприимчивые сверстники, они могут быть травмированы взрослыми как физически, так и психически, оказаться в различных непредвиденных ситуациях.



Лучшая гарантия безопасности ребенка – это окружающие его взрослые (родители, родственники, педагоги и др.), которые должны научить детей разумно вести себя, быть внимательными к себе и окружающим.



Родителям также необходимо помнить, что они несут персональную ответственность за жизнь и здоровье своих детей.



«Научите своего ребенка безопасному поведению, - обращается Алексей Белый к родителям: не играть в темных местах, на свалке и пустырях, рядом с железной дорогой, разрушенными зданиями, водоемами.



Научите чтобы он всегда говорил, куда идет, где будет находиться и когда вернется домой.



Если ребенок вовремя не возвратился домой, звоните в полицию: пусть будет ложная тревога, чем возможная трагедия.



Жертвой преступлений дети часто становятся ввиду приобретения для них родителями дорогостоящих предметов.



Во избежание несчастных случаев убедите ребёнка, чтобы он:



- не показывал окружающим имеющиеся у него дорогостоящие предметы;



- всегда закрывал входную дверь на замок;



- перед тем, как открыть дверь, всегда смотрел в глазок;



- никогда не открывал дверь не знакомым;



- если при возвращении домой есть подозрение преследования, не открывал входную дверь и вернулся в многолюдное место;



- прежде чем открыть входную дверь, убедился, что поблизости никого нет;



- если обнаружил открытой входную дверь квартиры, не спешил заходить, позвонил сначала в квартиру по телефону, родителям, а если не ответят, вызвал полицию;



- выходя из квартиры, всегда закрывал за собой дверь.



К сожалению, дети становятся жертвами не только преступлений, но и погибают из-за своей беспечности и беспечности взрослых.



Во избежание несчастных случаев с детьми:



- не пускайте детей одних в лес и в открытые водоёмы;



- не оставляйте малолетних детей одних в квартире с открытыми окнами;



- не разрешайте детям играть в заброшенных нежилых домах, стройках и т.д.;



- не оставляйте детей без присмотра дома во избежание травм (иногда гибели) бытового характера;



- не оставляйте воспламеняющиеся предметы без присмотра на видном месте;



- не разрешайте играть детям поблизости от автодорог, железной дороги и открытых источников электротока;



- не разрешайте детям подходить к животным, делайте замечания гражданам, выгуливающим домашних животных без намордника, а также сообщите о данных фактах участковому полиции;



- убирайте в недоступные для ребёнка места лекарственные препараты, уксус и иные вещества, способные навредить здоровью ребёнка.



В настоящее время вызывает большую обеспокоенность передвижение по дорогам детей и подростков на всевозможных транспортных средствах - на мопедах, велосипедах, скутерах, мотоциклах, а иногда на автомобилях без права управления, без средств защиты, не достигших возраста, с которого допускается управление данными транспортными средствами.



С учётом выявленных фактов, возникает вопрос к родителям, думают ли они о безопасности своих детей?



Обращаю внимание родителей, при выявлении данных фактов инспекторами ОГИБДД к подросткам и родителям применяются меры административного воздействия.



Приобретая для детей велосипеды, скутеры, мопеды, не забывайте также о средствах защиты и научите подростков пользоваться ими.



Контролируйте соблюдение детьми Правил дорожного движения и проведите с ними разъяснительную работу. Путём убеждения или все таки запрета ограничьте пользование транспортными средствами.



Ключи от гаражей, автомобилей, мотоциклов храните в недоступном, неизвестном подросткам месте во избежание бесконтрольного пользования данной техникой.

Требуйте соблюдения Правил дорожного движения детьми-пешеходами.



Ежегодно в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав поступают сведения о самовольных уходах детей и подростков из дома.



Иногда родители детей, ушедших из дома, не заявляют об их исчезновении по нескольку дней, не задумываясь о том, что дети могут быть вовлечены в совершение правонарушения или преступления, могут стать жертвами преступных посягательств или несчастных случаев.



В данном случае родители могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ.



При обнаружении безнадзорных детей необходимо немедленно информировать полицию, органы опеки и попечительства, комиссию по делам несовершеннолетних!



ПОМНИТЕ!



Вы несёте полную ответственность за безопасность своих детей!



Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей предусмотрена действующими нормами закона:



1. В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ:



- родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей,



- родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей,



- они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей,



- родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами.



2. В соответствии с ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ:



- неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечёт предупреждение или наложение административного штрафа.



3. В соответствии со ст. 156 Уголовного кодекса РФ:



- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию

несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере 100 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до одного года, либо обязательными работами на срок до 440 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет (а также иные меры наказания, предусмотренные действующим законодательством).



С усвоением этих рекомендаций, касающихся поведения детей в возможных для них чрезвычайных ситуациях повседневной жизни, преступления во круг детей должны сократится, но в еще большей степени и прежде всего их должны усвоить родители, - резюмировал Алексей Белый.