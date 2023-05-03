Архангельский эксперт расшифровал Концепцию информационной безопасности детей

Алексей Белый поддерживает Концепцию информационной безопасности детей. Руководитель правительства России Михаил Мишустин утвердил Концепцию информационной безопасности детей.

Как рассказал редакции руководитель проекта "Безопасный интернет", специалист ГБУЗ АО "АКПБ" Алексей Белый главной целью концепции является - защита молодого поколения от информационных угроз и рисков в современной цифровой среде. Концепция будет действовать бессрочно.

Документом предлагается объединить усилия государства и родительского сообщества, сформировать и внедрить в образовательный процесс уроки информационной безопасности, научить школьников безопасному поведению в Интернете, повысить их цифровую грамотность. На таких занятиях им объяснят, как распознавать мошенников и как правильно поступать, когда незнакомые люди начинают выяснять личные данные ребенка или спрашивать о его семье.

На постоянной основе предполагается проведение просветительских мероприятий для родителей, учителей, работников детских и юношеских библиотек и других специалистов, которые связаны с воспитанием, обучением и организацией досуга детей. В печатных и электронных СМИ станут развивать социально значимые проекты для детей и подростков.

В концепции подчеркивается, что необходимо продолжать пресечение фактов незаконного распространения на территории страны информации:

- побуждающей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровья детей;

- подталкивающей к употреблению наркотиков, табачных изделий, алкоголя, к участию в азартных играх, к проституции, бродяжничеству или попрошайничеству;

- отрицающей семейные ценности и формирующей неуважение к родителям и другим членам семьи;

- пропагандирующей либо демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения, а также педофилию;

- способной вызвать у детей желание сменить пол;

- содержащейся в информационной продукции иностранных агентов.