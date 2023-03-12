Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Семья погорельцов в Архангельске получила бесплатное жилье усилиями прокуратуры

На контроле в прокуратуре г. Архангельска находился вопрос обеспечения жилым помещением маневренного фонда многодетной семьи, чье жилое помещение было утрачено в ходе произошедшего 17.04.2022 возгорания многоквартирного жилого дома 12 корп. 4 по ул. Баумана в г. Архангельске.

Установлено, что в доме произошел пожар и распоряжением заместителя главы ГО «Город Архангельск» по городскому хозяйству от 25.05.2022 № 3013р он признан аварийным и подлежащим сносу.

Для многодетной семьи заявителя квартира в указанном доме являлась единственным жильем и после произошедшего пожара они вынуждены были снимать жилое помещение, так как в предлагавшихся жилых помещениях маневренного фонда требовалось проведение ремонта, вывоз вещей предыдущих жильцов.

По результатам проверки прокуратурой города предъявлен иск в защиту прав многодетной семьи, в ходе рассмотрения которого требования прокурора удовлетворены органами местного самоуправления добровольно, семье предоставлено надлежащее помещение маневренного фонда.

11 апрель 15:34 | : Скандалы

Главные новости


Водные страсти Бревенника. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Вселенная Баха. Адажио

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (125)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20