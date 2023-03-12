Семья погорельцов в Архангельске получила бесплатное жилье усилиями прокуратуры

На контроле в прокуратуре г. Архангельска находился вопрос обеспечения жилым помещением маневренного фонда многодетной семьи, чье жилое помещение было утрачено в ходе произошедшего 17.04.2022 возгорания многоквартирного жилого дома 12 корп. 4 по ул. Баумана в г. Архангельске.

Установлено, что в доме произошел пожар и распоряжением заместителя главы ГО «Город Архангельск» по городскому хозяйству от 25.05.2022 № 3013р он признан аварийным и подлежащим сносу.

Для многодетной семьи заявителя квартира в указанном доме являлась единственным жильем и после произошедшего пожара они вынуждены были снимать жилое помещение, так как в предлагавшихся жилых помещениях маневренного фонда требовалось проведение ремонта, вывоз вещей предыдущих жильцов.

По результатам проверки прокуратурой города предъявлен иск в защиту прав многодетной семьи, в ходе рассмотрения которого требования прокурора удовлетворены органами местного самоуправления добровольно, семье предоставлено надлежащее помещение маневренного фонда.