Прокуроры районов Поморья отстояли права граждан на маневренное жилье

Невозможность безотлагательно расселить граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, представляющего опасность для проживающих в нем людей, связана с недостаточностью для этих целей маневренного жилья, который в большинстве случаев не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Данные обстоятельства явились основанием для обращения прокуроров Красноборского и Няндомского районов Архангельской области в районные суды с административными исковыми заявлениями в защиту жилищных прав граждан к администрациям Красноборского и Няндомского муниципальных районов о признании незаконным бездействия органов местной власти, выразившегося в непринятии мер по формированию жилых помещений маневренного жилищного фонда, а также возложении на ответчиков обязанности по созданию пригодного для постоянного проживания граждан маневренного жилья, в частности по Няндомскому району не менее 50 жилых помещений.
Требования прокуроров судами удовлетворены.
Не согласившись с судебными актами, администрации муниципальных районов обжаловали их в суд апелляционной инстанции. Судебная коллегия по гражданским делам Архангельского областного суда согласилась с позицией прокуроров, доводы апелляционных жалоб признаны необоснованными, решения судов первой инстанции оставлены без изменения.