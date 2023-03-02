Дмитрий Морев проехал по "Маршруту Победы"

Глава Архангельска поделился своими впечатлениями:

- Вместе с горожанами проехали по улицам героев войны. Это улицы Воронина, Павла Усова, Шабалина, Розы Шаниной, Приорова и ряд других. Узнали новые факты из биографии земляков, которые оставили след в истории Отечества. Познавательная экскурсия и песни о войне не оставили равнодушными ни одного участника этой поездки.

В этом году телеканал "Регион 29" и компания "Рико" впервые организовали этот интересный проект. Если архангелогородцы поддержат, в следующем мае на обычные маршруты направим музыкальные бригады и экскурсоводов или организуем праздничное музыкальное сопровождение!