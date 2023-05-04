В День Победы архангелогородцы увидят в небе незабываемое зрелище

В День Победы приглашаю горожан на праздничный салют! Площадь Мира, 22.00, - написал глава Архангельска в своем блоге.

Дмитрий Морев:



- В этом году фейерверк в небе над Архангельском будет особенно ярким и разнообразным. Продолжительность салюта останется прежней – 10 минут, но за это время пиротехники дадут 1380 залпов! Для сравнения в прошлом году было 580 залпов.



Подготовкой салюта занимается лицензированная организация, а управление пиротехнической системой производится с компьютера по заранее заданному сценарию. Предусмотрено музыкальное сопровождение.



Уважаемые архангелогородцы, убедительно прошу вас приходить на салют заранее. Для вашей безопасности вход на площадь будет организован через рамки металлоискателя. Это необходимая мера, отнеситесь с пониманием. Если все подойдут ровно к 22 часам, то очередь неизбежна. Если вы подойдете за 30-40 минут, то сможете посмотреть концерт на площади. Непосредственно перед началом салюта будет выступать любимая горожанами группа «Просто парни».



На площади мы установим большой экран, где будет демонстрироваться военная хроника и салют.