Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В День Победы архангелогородцы увидят в небе незабываемое зрелище

В День Победы приглашаю горожан на праздничный салют! Площадь Мира, 22.00, - написал глава Архангельска в своем блоге.

Дмитрий Морев:

 - В этом году фейерверк в небе над Архангельском будет особенно ярким и разнообразным. Продолжительность салюта останется прежней – 10 минут, но за это время пиротехники дадут 1380 залпов! Для сравнения в прошлом году было 580 залпов.

 Подготовкой салюта занимается лицензированная организация, а управление пиротехнической системой производится с компьютера по заранее заданному сценарию. Предусмотрено музыкальное сопровождение.

 Уважаемые архангелогородцы, убедительно прошу вас приходить на салют заранее. Для вашей безопасности вход на площадь будет организован через рамки металлоискателя. Это необходимая мера, отнеситесь с пониманием. Если все подойдут ровно к 22 часам, то очередь неизбежна. Если вы подойдете за 30-40 минут, то сможете посмотреть концерт на площади. Непосредственно перед началом салюта будет выступать любимая горожанами группа «Просто парни».

 На площади мы установим большой экран, где будет демонстрироваться военная хроника и салют.

05 май 11:12 | : Будни

Главные новости


Приметы глобального потепления - пеликаны осваивают Русский Север
Вселенная Баха. Концерт № 5

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (71)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20