Школьников Архангельской области зазывают в СГМУ

Три дополнительных балла при поступлении и заключение целевого договора – награда для победителей областного конкурса “Я хочу стать врачом”, проводимого региональным министерством здравоохранения.



Конкурс минздрава Поморья проводится уже более десяти лет и направлен на совершенствования профориентационной работы среди выпускников общеобразовательных школ, повышения престижа медицинской профессии и развития кадрового потенциала в сфере здравоохранения. К участию приглашаются школьники 10-11 классов, которые могут представить на тему “Я хочу стать врачом” эссе или презентацию. Среди критериев оценки работ – соответствие идее конкурса, творческая индивидуальность, уровень раскрытия темы и глубина содержания.



– Конкурс уже стартовал, с его помощью мы ставим перед собой задачу не только заинтересовать ребят профессией врача, но и помочь им реализовать себя в сфере региональной медицины. Авторы лучших работ смогут заключить договора о целевом обучении в СГМУ, – прокомментировал министр здравоохранения области Александр Герштанский. – В прошлом году двое победителей стали студентами медуниверситета, а шесть победителей-десятиклассников смогут воспользоваться преимуществом при поступлении в этом году.



Ознакомиться с положением и загрузить свою работу можно на сайте https://yavrach.zdrav29.ru до 19 мая. Победителями в каждой номинации признаются трое участников, набравших наибольшее количество баллов по итогам заседания конкурсной комиссии. Награждение пройдет в июне на торжественном мероприятии, посвященном Дню медицинского работника.