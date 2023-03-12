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Школьников Архангельской области зазывают в СГМУ

Три дополнительных балла при поступлении и заключение целевого договора – награда для победителей областного конкурса “Я хочу стать врачом”, проводимого региональным министерством здравоохранения.

 Конкурс минздрава Поморья проводится уже более десяти лет и направлен на совершенствования профориентационной работы среди выпускников общеобразовательных школ, повышения престижа медицинской профессии и развития кадрового потенциала в сфере здравоохранения. К участию приглашаются школьники 10-11 классов, которые могут представить на тему “Я хочу стать врачом” эссе или презентацию. Среди критериев оценки работ – соответствие идее конкурса, творческая индивидуальность, уровень раскрытия темы и глубина содержания.

 – Конкурс уже стартовал, с его помощью мы ставим перед собой задачу не только заинтересовать ребят профессией врача, но и помочь им реализовать себя в сфере региональной медицины. Авторы лучших работ смогут заключить договора о целевом обучении в СГМУ, – прокомментировал министр здравоохранения области Александр Герштанский. – В прошлом году двое победителей стали студентами медуниверситета, а шесть победителей-десятиклассников смогут воспользоваться преимуществом при поступлении в этом году.

 Ознакомиться с положением и загрузить свою работу можно на сайте https://yavrach.zdrav29.ru до 19 мая. Победителями в каждой номинации признаются трое участников, набравших наибольшее количество баллов по итогам заседания конкурсной комиссии. Награждение пройдет в июне на торжественном мероприятии, посвященном Дню медицинского работника. 

11 апрель 11:11 | : Будни

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