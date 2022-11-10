Литургия от митрополита Корнилия в Крещенский сочельник

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 18 января, в на́вечерие праздника Богоявления, совершил Божественную литургию и Великое освящение воды в Ильинском соборе областной столицы.
Архипастырю сослужили городские клирики, пел малый состав архиерейского хора.
После богослужения глава митрополии обратился к прихожанам со словом назидания, полный текст которого приводим ниже.
Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с Крещенским сочельником!
Сегодня за Божественной литургией мы слышали евангельское чтение апостола и евангелиста Марка. Пред Рождеством Христовым мы читали начало Евангелия от Матфея о родословии Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, в первый день праздника Пасхи — начало Евангелия от Иоанна Богослова, а сегодня — начало Евангелия апостола и евангелиста Марка. Он повествует о том, как Предтеча Господень Иоанн вышел на проповедь и проповедовал Грядущего Мессию Христа.
В Священном Писании мы слышим предсказания ветхозаветных пророков: «Посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою». Этим Ангелом стал великий пророк Иоанн Креститель, которому Бог судил стать последним пророком Ветхого Завета и первым пророком Нового Завета. Святой пророк Исаия сказал такие слова об Иоанне Крестителе: «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся». О чем сказаны сии слова? Об Иоанновой проповеди смирения и покаяния. На Иордан приходили гордые фарисеи и саддукеи и слышали призыв Иоанна со смирением приступать к покаянию, но они считали, что им не нужно ни смирение, ни покаяние, ни молитва, ибо они сыны Авраама, и этого достаточно для того чтобы войти в Царство Божие. Иоанн Креститель говорил им: «Не думайте говорить в себе: "отец у нас Авраам", ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Людям, приходившим с глубоким смирением и спрашивавшим, что им делать, Иоанн отвечал такими словами: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же».
В Евангелии мы читаем, что к Иоанну Крестителю «выходила вся страна Иудейская и Иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Предтеча Господень говорил людям: «Я крещу вас водою, но идет Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем».
Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, мы с вами в первый раз в новом году совершили великое освящение воды. Каждый из нас сегодня слышал слова молитвы, возносимой в чине освящения. С каким благоговением мы должны почерпать великую агиасму, крещенскую воду, приносить в наши дома, окроплять наши жилища и близких! Будем принимать сию воду во имя Христово со страхом Божиим и трепетом!
Если срежем красивую розу и поставим ее в воду, то несколько дней она простоит, но все равно будет увядать, так и человек духовно и физически увядает без благодати Божией. А когда души человека касается благодать Духа Святого, он через эту благодать приобщается Царству Божию, о котором проповедовал Предтеча и Креститель Господень Иоанн. Он сказал такие сакраментальные слова: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Эти слова Святая Церковь всегда напоминает своим верным чадам, чтобы мы покаялись и вошли в Царство Божие, в которое призвал всех нас Господь наш Иисус Христос. Некоторые люди годами ходят в храм, но не приступают к великому таинству покаяния, и даже могут не знать, что это такое. Таинство покаяния — это изменение нашей жизни, мы должны не только раскаиваться в грехах, но изменять жизнь в лучшую сторону. Святые отцы говорят: «Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской». Если мы не видим наших грехов и считаем, что нам не в чем каяться, то мы далеки от покаяния, далеки от Бога и не можем войти в Царство Небесное. В Святой Христовой Церкви через таинство покаяния, как нового крещения, мы входим в Царствие Небесное уже здесь, во время земной жизни.
Великий учитель покаяния Пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн да помолится за нас, любвеобильный, у Престола Божия и научит всех нас истинному покаянию, чтобы всем нам войти в вечное Царство Божие во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!
Всех вас, возлюбленные, еще раз поздравляю с крещенским сочельником!
(по материалам Архангельской епархии)