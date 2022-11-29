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МЧС: Архангельск и Новодвинск обойдутся без иорданей

На территории Архангельской области планируется 22 места проведения традиционных крещенских купаний, сообщили в региональном управлении МЧС. Напомним, Крещение Господне в этом году отмечается 19 января

Иордани откроются в Вельском, Вилегодском, Виноградовском, Каргопольском, Коношском, Котласском, Красноборском, Мезенском, Няндомском, Онежском, Плесецком, Шенкурском и Приморском районах, а также в Северодвинске, Котласе и Коряжме.

«Отметим, что в Архангельске и Новодвинске открытие официальных купелей не планируется», — добавили в ведомстве.

В МЧС России напомнили правила безопасности в крещенские купания:

— Окунайтесь только в специально оборудованных прорубях под присмотром спасателей;

— Перед купанием разогрейте тело, сделав разминку;

— К проруби подходите в удобной, нескользкой обуви;

— Окунайтесь по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга;

— Находитесь в проруби не более 1 минуты, чтобы избежать общего переохлаждения организма;

— Если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь;

— После купания разотритесь махровым полотенцем;

— До купания ни в коем случае не употребляйте алкогольные напитки.

Список оборудованных купелей можно посмотреть здесь: https://29.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4930630

18 январь 09:17 | : Будни / Верую

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