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Воспитанники талажской колонии проводят лето на спортплощадках

В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) подведены промежуточные итоги летней спартакиады.
В учреждении уже проведены соревнования среди воспитанников по 25 видам спорта. Подростки принимали участие в турнирах по шашкам, шахматам, кроссфиту, дартсу, жиму лежа, подтягиванию на перекладине, отжиманиям от пола и брусьев, легкой атлетике и другим видам спорта. По итогам спартакиады на данный момент вырвалась вперед команда «Балтика» (капитан – воспитанник Данил С.) – 56 очков, второе место за собой закрепил коллектив «Динамо» (капитан – воспитанник Артем Т.) – 75 очков, на третьем месте «Водник» (капитан – воспитанник Федор Г.) – 78 очков.
Впереди у ребят еще жаркие состязания по городошному спорту, волейболу, настольному теннису, метанию гранаты и баскетболу. Ситуация в результатной таблице может измениться в любой момент, ведь стремление показать лучший результат есть у всех.
Данные соревнования развивают у подростков здоровый дух соперничества, дают им спортивные навыки, обеспечивают полезную занятость в лений период.
03 август 09:26 | : Будни

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