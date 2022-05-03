Заключенные готовят вельскую школу к Дню знаний

Исправительная колония №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) продолжает выполнение капитального ремонта МБОУ "Усть-Вельская СШ № 23".
Работа в образовательном учреждении проводится в два этапа в рамках муниципального контракта на сумму более 42 миллионов рублей. Первый этап уже завершен – капитально отремонтирована кровля школы. На площади более двух тысяч квадратных метров шифер заменили на современную металлочерепицу, смонтировали новую водосточную систему, ограждение кровли и снегозадержание.
Сейчас идет ремонт внутри здания. В стадии завершения штукатурные работы, настил деревянных полов, отделка оконных откосов, установка подоконников, внутренних, входных и противопожарных дверей, монтаж отопления. Начата укладка кафеля в коридорах, вестибюле, санузлах.
Ремонт ведется согласно графику. К работам привлечено 28 осужденных участка колонии-поселения при ИК-14. Комплектующие изготавливают на участке металлообработки и деревообработки промзоны десять отбывающих наказание. Капитальный ремонт школы должны завершить к началу нового учебного года.