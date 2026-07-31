Красотки Северной Двины. Флешмоб со смыслом

Мероприятие состоится 1 августа в 14:00 на центральном пляже столицы Поморья в районе Вечного огня.

Модели пройдут по песку в футболках с фразами, которые заставляют задуматься о бережном отношении к себе.

Место для показа выбрано неслучайно. Во-первых, ничего подобного в Архангельске давно не проводили. Во-вторых, сам формат — босиком по песку на берегу реки — выглядит гармонично и притягивает взгляды. Идея появилась у организатора показа Валерии Кетовой-Мишагиной еще несколько лет назад, но долгое время не складывался главный пазл — смысловое наполнение.

— Вначале я думала, что будет представлена какая-то дизайнерская одежда от местных брендов. Но сама идея не цепляла — такое периодически проходит на разных мероприятиях. Мне больше хотелось донести показом какую-то мысль до людей, заставить задуматься над чем-то, — поясняет Валерия.

Передать идею через показ неискушенному зрителю не так просто: смыслы здесь считываются между строк. Тогда у Валерии возникла идея: напечатать ключевые мысли прямо на футболках, которые будут напоминать о важном. Одна из фраз звучит так: «Каждую секунду я выбираю мысль, настроение, действие». Она предлагает взглянуть на происходящее через призму личного участия: не все события вокруг можно изменить, зато можно изменить свое отношение к ним.

— Очень часто мы забываем, что каждый день сами выбираем, с каким настроением проснемся и как будем проживать этот момент. Да, возникают непредвиденные ситуации, но только мы решаем, как их воспринимать, — объясняет Валерия. — То же касается и отношений с другими людьми. Человек может обронить неосторожную фразу, но именно от нас зависит, обидеться на нее или не принимать на свой счет.

Другие фразы обращают внимание на любовь не как на одностороннее принятие чувств, а как на деятельное участие. А также на здоровый эгоизм: не забывать заботиться о себе, понимать свои мысли и эмоции, не растворяться в других людях, а помнить о собственной жизни.

По профессии Валерия — психолог, основатель школы женской трансформации. Поэтому фразы на футболках — не просто красивые лозунги, а личные манифесты, которые помогают людям менять жизнь к лучшему и замечать простые вещи, о которых чаще всего забывают. Сам показ — история про эти смыслы.

— Проведено много исследований, которые доказывают: нам важно направлять внимание на то, чего мы хотим добиться или изменить в жизни. И чтобы закрепилась новая нейронная связь, нужны постоянные напоминания, — рассказывает Валерия Кетова-Мишагина.

В показе примет участие более 30 женщин. Это не только выпускницы школы красоты и женской трансформации, но и просто женщины, которые впервые вый­дут на подиум. Среди них дети, девушки, женщины старшего возраста, в том числе так называемые модели «плюс сайз». У одних участниц уже есть опыт показов, для других это будет первый раз.

— Я считаю, что каждая женщина достойна участвовать в показе — пройти по импровизированному подиуму, почувствовать себя главной героиней, на которую смотрят окружающие. Для некоторых это станет важным шагом вперед и личной победой над своими страхами, — рассказывает Валерия.

Организатор надеется, что показ привлечет внимание случайных прохожих, а возможно, кто-то захочет присоединиться и пройти по импровизированному подиуму — босиком по песку.