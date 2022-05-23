Дмитрий Морев пообещал нам, что "Счастье не за морями"

Нетрадиционный арт-объект, который вот-вот появится на архангельской набережной, презентовал глава города Дмитрий Морев:
- В последние дни лета на берегу Северной Двины в районе площади Мира появится новый арт-объект – гигантские буквы, из которых складывается фраза «Счастье не за морями». Накануне я побывал в цехе, где их изготовлением занимается компания «Народная реклама».
Интересные объекты не просто украшают город, они удивляют, дают повод задуматься, найти собственную идею. Я признателен нашим партнерам – компании «Севералмаз» и «Народной рекламе» - за поддержку в создании новой фотозоны.
Сама фраза «Счастье не за морями» для всех нас актуальна по-своему. Для меня лично важно, чтобы архангелогородцы ценили свой город и помнили, что счастье здесь. Надеюсь, что идея найдет отклик в сердцах горожан!