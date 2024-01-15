Архангельск идет на всероссийский рекорд по снеговикам

Уже 25 февраля пройдет яркое мероприятие в честь юбилея Архангельска. На берегу Северной Двины в районе центрального пляжа сейчас готовятся снежные «кубы», из которых участники флешмоба создадут 84 снеговика. Они выстроятся в цифру этого года – 440.



О том, как родилась идея, рассказывает директор КЦ «Соломбала-Арт» Марина Малахова:



Архангельский снеговик – бренд нашего культурного центра и всего города. И, конечно, мы заинтересованы в его продвижении, привлечении туристов. Еще летом в администрации города начал работу оргкомитет по подготовке к 440-летию Архангельска. Тогда и появилась идея организовать масштабный флешмоб. Мы рады, что эту инициативу поддержали студенческие отряды: они примут самое активное участие в мероприятии.



Итак, цель – прозвучать на всю страну и войти в Книгу рекордов России. И это часть большого плана по развитию туризма.



Создавать снеговиков будут команды школ города и делегации студотрядов из 40 регионов России, которые участвуют в большом слете студенческих отрядов. Поэтому фотографии из Архангельска разлетятся по соцсетям почти половины регионов страны.



Конечно, в Год семьи не оставили без внимания и семейные команды. Так на площадке появится несколько снеговиков, созданных участниками клуба молодых семей, а также приемных и многодетных семей.



Спасибо спонсорам, которые поддержали идею. Благодаря бизнесу каждая команда получит инструменты для создания снеговиков и все полагающиеся атрибуты – от ведра и шарфика до морковки и баллончика с краской.



Фиксировать рекорд приглашен представитель Книги рекордов России. А все горожане смогут оценить результат работы команд и сделать фото на память о юбилейном годе!

(на фото: так уже было при мэре Донском)