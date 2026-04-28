Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск принимает "Семейный пикник"

Более 250 участников из четырех регионов России собрались в Архангельске на межрегиональном фестивале «Семейный пикник». Программа включает образовательные площадки, мастер-классы и встречи с федеральными экспертами. Подробности у издания «Регион 29»:

- Фестиваль стартовал на площадке молодежного центра Архангельской области. Его участниками стали семьи из Архангельской, Мурманской и Вологодской областей, а также Республики Мордовия.

Одним из первых мероприятий стал интерактив «Семейный конструктор». Участники совместно собрали машину Голдберга — механизм, в котором каждое действие запускает следующее. Финалом стала установка флага с надписью «Мы вместе».

— Главная идея интерактива заключается в том, что ни один крупный проект невозможно осуществить в одиночку. Только объединив усилия, поддерживая друг друга и действуя сообща, команды смогли привести машину Голдберга в движение, — отметила исполняющая обязанности руководителя центра поддержки молодой семьи Ольга Миловидова. 

07 июль 11:08 | : Культура

Главные новости


От «Чиваса» до чифира. Что не так с фильмом «Коммерсант» братьев Кравчук
Елена Серова, сценарист: «Архангельск – город теплых людей»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2026 (81)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)



Деньги


все материалы
«    Июль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20