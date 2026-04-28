Архангельск принимает "Семейный пикник"

Более 250 участников из четырех регионов России собрались в Архангельске на межрегиональном фестивале «Семейный пикник». Программа включает образовательные площадки, мастер-классы и встречи с федеральными экспертами. Подробности у издания «Регион 29»:

- Фестиваль стартовал на площадке молодежного центра Архангельской области. Его участниками стали семьи из Архангельской, Мурманской и Вологодской областей, а также Республики Мордовия.

Одним из первых мероприятий стал интерактив «Семейный конструктор». Участники совместно собрали машину Голдберга — механизм, в котором каждое действие запускает следующее. Финалом стала установка флага с надписью «Мы вместе».

— Главная идея интерактива заключается в том, что ни один крупный проект невозможно осуществить в одиночку. Только объединив усилия, поддерживая друг друга и действуя сообща, команды смогли привести машину Голдберга в движение, — отметила исполняющая обязанности руководителя центра поддержки молодой семьи Ольга Миловидова.