Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске зажгут беременные дамы

На Фестиваль беременности и материнства приглашаются семейные пары, ожидающие рождения ребёнка, а также молодые родители, воспитывающие детей в возрасте до трёх лет.  Подробности от издания «Регион 29»:

- Фестиваль пройдёт 6 октября в молодёжном центре Архангельской области. Организатором мероприятия выступает центр поддержки молодой семьи.

Для участников пройдут лекции, посвящённые женскому здоровью, социальной поддержке молодых семей и содействию занятости женщин. Также будут организованы мастер-классы, рассчитанные как на родителей, ожидающих малыша, так и на семьи с маленькими детьми. Помимо этого пройдут беседы, посвящённые грудному вскармливанию, осознанному материнству, арт-терапии для беременных и способам борьбы с послеродовой депрессией.

Молодые родители вместе с детьми смогут принять участие в мастер-классах по логопедическим практикам, развивающим занятиям и поморским играм.

Начало фестиваля запланировано на 9:30. Чтобы принять участие необходимо заранее зарегистрироваться в группе центра поддержки молодой семьи. Там же можно ознакомиться с программой фестиваля.

 Отметим, что данный проект реализуется в рамках мероприятий, посвящённых Году семьи, который был объявлен главой государства.

-  

02 октябрь 13:17 | : Будни

Главные новости


Водку двоить. Обмялье собирать. Артикулы иметь. И другие советы из 1780 года
Выход Белькова. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2024 (26)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20