В Архангельске зажгут беременные дамы

На Фестиваль беременности и материнства приглашаются семейные пары, ожидающие рождения ребёнка, а также молодые родители, воспитывающие детей в возрасте до трёх лет. Подробности от издания «Регион 29»:

- Фестиваль пройдёт 6 октября в молодёжном центре Архангельской области. Организатором мероприятия выступает центр поддержки молодой семьи.

Для участников пройдут лекции, посвящённые женскому здоровью, социальной поддержке молодых семей и содействию занятости женщин. Также будут организованы мастер-классы, рассчитанные как на родителей, ожидающих малыша, так и на семьи с маленькими детьми. Помимо этого пройдут беседы, посвящённые грудному вскармливанию, осознанному материнству, арт-терапии для беременных и способам борьбы с послеродовой депрессией.

Молодые родители вместе с детьми смогут принять участие в мастер-классах по логопедическим практикам, развивающим занятиям и поморским играм.

Начало фестиваля запланировано на 9:30. Чтобы принять участие необходимо заранее зарегистрироваться в группе центра поддержки молодой семьи. Там же можно ознакомиться с программой фестиваля.

Отметим, что данный проект реализуется в рамках мероприятий, посвящённых Году семьи, который был объявлен главой государства.

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