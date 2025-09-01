Архангельск оторвется на танцевальном фестивале "ВМЕСТЕ"

Семейный танцевальный фестиваль «ВМЕСТЕ» реализуется Архангельской региональной молодежной общественной организацией «Творческая лаборатория «Радуга Жизни» – резидентом областного молодежного центра.

Фестиваль включает несколько этапов: создание видеоисторий о семьях региона, танцевальную лабораторию с профессиональными хореографами, мастер-классы и итоговый конкурс.

– Мы часто восхищаемся талантом танцора или работой хореографа, но забываем, как много успех ребенка зависит от поддержки семьи. Проект «ВМЕСТЕ» как раз о семье и совместном пути, – отметил руководитель проекта Андрей Мелехов.

В рамках проекта уже были созданы пять видеоисторий о семьях Архангельской области. Родители и дети рассказали, как совместные занятия танцем укрепляют доверие и взаимопонимание.

В начале октября работала танцевальная лаборатория. Под руководством профессиональных хореографов участники изучали элементы танца, учились понимать друг друга через движение и работали над созданием совместного пластического номера, который будет представлен в финале проекта.

– Три дня лаборатории были наполнены радостью и эмоциями. Мои дети давно танцуют, а для меня это был первый опыт, ставший настоящим испытанием. Теперь я выйду на сцену вместе с ними – и это невероятное чувство, – поделилась участница лаборатории Елена Верещагина.

Финальный этап фестиваля пройдет 2–4 ноября в областном молодежном центре. Программа включает мастер-классы, репетиции и итоговое выступление участников. На сцене прозвучат истории о поколениях женщин, о роли семьи и любви – темы, которые участники сами выбрали для номеров.

4 ноября зрители могут бесплатно попасть на фестиваль и посмотреть танцевальные номера, для тех кто не сможет прийти будет организована онлайн трансляция в группе https://vk.com/armoo_arh.

Оценивать участников будут приглашенные хореографы:

Сергея STK - признанный хореограф, режиссер и педагог с многолетним опытом в индустрии танца и театра. Победитель «Новых танцев на ТНТ» в дуэтах, судья нового танцевального проекта «Лига Танца Winline». Также является режиссёром пластических спектаклей собственной труппы «Metaforma».

Тая IHOW - артист, хореограф, международный педагог и судья фестивалей. Солистка в опере «Ромео и Джульетта» на сцене Opera de Paris (Bastille). Работала на фестивалях во Франции, Италии, Греции, Китае, Сингапуре и других странах. Участница 5 сезона шоу «Танцы» на ТНТ. Победитель и финалист международных фестивалей в России, Италии, Греции и Южной Корее

Николай Гаврилин - артист и хореограф с впечатляющей сценической биографией.

Участие в спектаклях-номинантах и лауреатах национальной театральной премии «Золотая маска». Лауреат международных фестивалей России, Франции и Армении. Куратор и хореограф танцевального проекта «Дано мне тело...» в Арт-центре «Прогресс».