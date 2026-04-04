Когда в театр пришел архипастырь...

Епархиальный Пасхальный концерт прошел в областной столице в театре драмы им. М.В. Ломоносова 19 апреля. Музыкальный праздник посетил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

Владыка обратился к зрителям и артистам с приветственным словом, полный текст которого приводим ниже.

Христос Воскресе!

Сердечно поздравляю всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, с праздником Светлого Христова Воскресения, с Пасхой Христовой!

Святой первоверховный апостол Павел говорит такие замечательные слова: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Все мы приобщились к пасхальной радости в светозарную пасхальную ночь, и в храме Божием слышали за богослужением огласительное слово святителя Иоанна Златоуста, в котором есть такие удивительные слова: «Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа? Воскрес Христос — и ты низвержен! Воскрес Христос — и пали демоны! Воскрес Христос — и радуются Ангелы! Воскрес Христос — и торжествует жизнь!» Сегодня, во второе воскресенье Пасхи Христовой, во всех православных храмах читалось Евангелие о том, как Господь явился Своим ученикам и апостолам и обратился к Фоме с такими словами: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим». Празднуя Пасху Христову, мы должны помнить, какой ценой дана нам сия Пасха — ценой Крестных Страданий Христа Спасителя. Что же Фома? Ему уже не нужно было влагать свой перст в раны Христовы, он сказал такие слова, которые должен говорить каждый верующий во Христа человек: «Господь мой и Бог мой!» Что же ответил на это Спаситель? Он сказал: «Блаженны невидевшие и уверовавшие». Эти слова, кажется, обращены ко всем нам, но святитель Филарет Московский говорит, что слова сии обращены к апостолу Иоанну Богослову, который вместе с апостолом Петром бежал ко гробу Господню, но даже не стал входить в него, потому что твердо верил, что Воистину Воскрес Божественный Учитель, и не нуждался более ни в каких доказательствах. Будем всегда укрепляться в вере в Воскресшего Христа Спасителя, и пусть радость Светлого Христова Воскресения согревает наши души и сердца и озаряет наш жизненный путь. Воскресший Господь да благословит всех нас миром, дарует нам Свое благословение, утверждает и укрепляет всех нас в вере, и милость Божия да хранит всех нас на всех путях жизни нашей до скончания века!

Христос Воскресе!

От лица губернатора Архангельской области Александра Цыбульского митрополита Корнилия и всех участников и зрителей концерта поприветствовал заместитель губернатора Архангельской области по внутренней политике Андрей Рыженков. Архипастырь тепло поприветствовал Андрея Александровича и в его лице поблагодарил Правительство Архангельской области и лично Александра Витальевича Цыбульского за возможность проведения Пасхального концерта в театре драмы им. М.В. Ломоносова: «Благодарю Александра Витальевича за предоставленную нам возможность собраться в этом прекрасном зале для того, чтобы провести Пасхальный концерт. Все верующие Архангельской митрополии всегда возносят горячие молитвы за его великие труды на благо Русского Севера. Верим и знаем, что Всемилостивый Господь благословит его здравием и будет всегда Скорым Помощником в делах Александра Витальевича на благо Богохранимого Отечества! Сердечно благодарю!»

На сцену театра драмы вышли артисты академического Северного русского народного хора, ансамбль «Сиверко», певица Алла Сумарокова, сказительница Софья Брусникина, дуэт Армена Вартаняна (скрипка) и Полины Бойко (фортепиано), хоровые детские и взрослые коллективы, воспитанники Первой детской музыкальной школы им. Ю. И. Казакова.

Вели концерт Алексей Карпов и Ирада Ширинова.



