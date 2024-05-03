Митрополит Корнилий посетил Пасхальный концерт в Архангельске

Епархиальный Пасхальный концерт прошел в областной столице в театре драмы им. М.В. Ломоносова 12 мая. Музыкальный праздник посетил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

Владыка обратился к зрителям и артистам с приветственным словом, полный текст которого приводим ниже.

Сердечно поздравляю всех вас, дорогие друзья, братья и сестры, с праздником Пасхи Христовой. Христос Воскресе!

В светозарную пасхальную ночь мы с вами слышим такие замечательные слова Огласительного слова святителя Иоанна Златоустаго: «Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа, ибо Воскресе Христос». Святой первоверховный апостол Павел говорит нам: «Если бы Христос не воскрес, тщетна бы была вера наша, и тщетна была бы проповедь наша». На светлой седмице мы с вами слышим евангельское слово о том, как два ученика Христова, Лука и Клеопа путешествовали в Еммаус, и к ним приблизился Воскресший Спаситель. Господь беседовал с ними, и потом они говорили о том, как горели радостью и любовью их сердца при встрече со Христом. Разве не горят и наши сердца в спасительную светозарную пасхальную ночь, когда мы прославляем и встречаем Воскресшего Христа Жизнодавца. Разве могут наши земные радости сравниться с пасхальной радостью? Никакие наши земные достижения, никакие застолья или встречи с друзьями не могут сравниться с радостью о Воскресшем Спасителе нашем.

В этот вечер мы с вами собрались здесь для того, чтобы продолжить прославлять Пасху Христову. Хочу пожелать всем вам мира и благоденствия, чтобы сердца наши преисполнялись пасхальной радостью, дабы она озаряла наш жизненный путь и помогала преодолевать все неприязни и трудности. Многие люди в пасхальную ночь приходят в храм, но пребывают там лишь на утрене, а после крестного хода покидают храм. Как же так? Можно сравнить это с тем, как если бы человек приходил в театр, и покидал его, не заходя никуда дальше гардероба. Каждый из нас должен пребывать в храме на пасхальной Божественной литургии, где действительно христианин, участвуя в таинстве Евхаристии, встречается с Воскресшим Христом Спасителем, и Господь касается сердца каждого человека, который хочет прославить Его Воскресение.

В святые спасительные дни Пасхи Христовой понесем нашу тихую радость о Воскресшем Спасителем ближним и дальним, всем, кто имеет нужду, кто не мог по своей болезни или старости прийти в храмы Божии. Пусть Воскресший Господь хранит всех нас на всех путях жизни нашей до скончания века.

Хочу приветствовать всех вас вечно живущим и радующим сердца пасхальным приветствием, которое идет от святых апостолов, передается из рода в род и из поколения в поколение: Христос Воскресе!

Сердечно благодарю губернатора Архангельской области Александра Витальевича Цыбульского и правительство Архангельской области за предоставленную возможность в этом прекрасном театре провести пасхальный концерт. Благодарю всех, кто пришел на сегодняшний вечер, оставив дела и попечения, для того чтобы прославлять Воскресшего Господа нашего. Сердечно благодарю ведущих концерта и все коллективы и солистов, которые принимают участие в нашем вечере. Пусть Господь воздаст всем вам сторицей и всегда хранит вас в здравии и благоденствии!

Всех благодарю за внимание!