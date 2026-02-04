Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Северный хор из Архангельска с вековым юбилеем поздравил Президент

В Государственном Кремлевском Дворце с большим торжеством отметили 100-летие Государственного академического Северного русского народного хора. Концерт «Песнь Русского Севера» стал ярким событием, проходившим при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, и собрал на сцене талантливых артистов, выдающихся исполнителей и прославленные коллективы. 

Коллектив и ветеранов Государственного академического Северного русского народного хора поздравил Президент РФ Владимир Путин. Его официальное приветствие со сцены зачитал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. В своем письме Владимир Владимирович отметил, что Северный русский народный хор прошел большой, впечатляющий творческий путь: «Вижу в этом огромную заслугу руководителей коллектива, дирижеров, артистов, которые внесли значимый вклад в развитие замечательных традиций просветительства, национального музыкального и хорового искусства». Путин также подчеркнул профессионализм коллектива и преданность высоким художественным идеалам и ценностям. Губернатор дополнительно отметил: «Это уникальная жемчужина Русского Севера: в своем творчестве хор не только открывает красоту северной природы, но и объединяет людей, обеспечивает связь поколений и помогает по-настоящему ценить свои истоки».

В честь юбилея Северный хор был удостоен Знака отличия за заслуги перед Архангельской областью. Награду вручили директору учреждения Наталье Асадчик. Также коллективу подарили редкую пластинку 1953 года с записью постановки «Праздник в Холмогорах» — исторический раритет, подчеркивающий вклад хора в культурное наследие региона. 

«Вековой юбилей Северного русского народного хора — это значимое событие не только для Архангельской области, но и для всей страны, — призналась Наталья Асадчик. — Наш коллектив представляет культуру Русского Севера на крупнейших площадках России и за ее пределами, и для нас важно, чтобы эта традиция жила и развивалась. Юбилей — это возможность не только подвести итоги, но и показать, что народная культура остается живой, востребованной и объединяющей». Художественный руководитель хора Светлана Игнатьева добавила: «Для нас этот юбилей — не просто дата, а осмысление большого пути. Северный хор всегда был и остается хранителем подлинной народной традиции: мы бережно сохраняем северное звучание и интонацию, одновременно находя формы, чтобы эта музыка звучала современно. Выступление на сцене Кремлевского дворца в год 100-летия хора — это возможность представить культуру Русского Севера широкой аудитории и передать ее глубину, красоту и живое звучание». 

В этот торжественный вече на сцену вышли известные исполнители и коллективы, среди которых: SHAMAN, BEARWOLF, Miravi, Прохор Шаляпин, Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, Алексей Петрухин, Сергей Войтенко, Валерия Чайка, народный хор РАМ им. Гнесиных, Чапаев, детский эстрадный хор «Гордость» и другие. Вели концерт Владимир Березин и Ксения Алферова.

Певец SHAMAN отметил, что ранее уже сотрудничал с Северным русским народным хором — в 2022 году исполнял песню «Встанем», и был рад, что этот опыт получил продолжение. В этот раз в Кремле вместе с хором он проникновенно исполнил патриотическую балладу «Моя Россия», которую написал сам артист. Певец подчеркнул, что 100-летие хора — значимое событие: «Это коллектив с мощной историей, который, как ледокол, уверенно идет вперед и продолжает делать свое дело». Он также добавил, что народная музыка остается важной основой для современных исполнителей: «Я посвятил много лет изучению народного творчества и считаю, что это, действительно, наши корни и наш фундамент, поэтому и в своем творчестве я часто обращаюсь к фольклорному звучанию». 

А Прохор Шаляпин отметил, что в годы обучения в Академии Гнесиных его преподавателем была Нина Мешко — художественный руководитель Государственного академического Северного русского народного хора, возглавлявшая коллектив с 1960 года до конца жизни. «Для меня особенно важно, что я смог прикоснуться к истории этого легендарного коллектива», — подчеркнул артист.

Празднование юбилея коллектива на главной сцене страны — это не только признание многолетнего успеха хора, но и важное культурное событие, которое помогает сохранить и популяризировать богатое наследие северных народных песен и традиций. В концерте прозвучали не только любимые и известные композиции, но и произведения из нового альбома Северного хора «Песни Северной Двины», который стал победителем специального отбора музыкального и визуального контента для детей и молодежи, организованного Президентским фондом культурных инициатив. Эта награда подтверждает высокое качество и значимость проекта в деле популяризации культурного наследия России среди молодого поколения. Каждая песня из нового альбома отличается своим характером и звучанием. Народные мелодии получили авторские обработки от современных московских композиторов и музыкантов, сохранив самобытность северного пения, а умелое сочетание аутентичного звучания с современными ритмами придало песням свежесть и актуальность. 

В юбилейном году Северный хор планирует тур по городам России, в ходе которого состоится выступление 12 апреля на сцене БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Завершением юбилейного года станет большой концерт в декабре в Архангельском театре драмы им. М.В. Ломоносова. Этот тур и финальные шоу позволят еще более широкой аудитории прикоснуться к богатству и красоте северного фольклора и стать частью празднования юбилея легендарного коллектива.

10 апрель 17:39 | : Культура

Главные новости


Мария Харченко: "Восторга точно не было". Наша в Госдуме
Приказ войскам армии об овладении устьем р. Пинеги и продвижении на Архангельск

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (142)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20