Северный хор из Архангельска с вековым юбилеем поздравил Президент

В Государственном Кремлевском Дворце с большим торжеством отметили 100-летие Государственного академического Северного русского народного хора. Концерт «Песнь Русского Севера» стал ярким событием, проходившим при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, и собрал на сцене талантливых артистов, выдающихся исполнителей и прославленные коллективы.

Коллектив и ветеранов Государственного академического Северного русского народного хора поздравил Президент РФ Владимир Путин. Его официальное приветствие со сцены зачитал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. В своем письме Владимир Владимирович отметил, что Северный русский народный хор прошел большой, впечатляющий творческий путь: «Вижу в этом огромную заслугу руководителей коллектива, дирижеров, артистов, которые внесли значимый вклад в развитие замечательных традиций просветительства, национального музыкального и хорового искусства». Путин также подчеркнул профессионализм коллектива и преданность высоким художественным идеалам и ценностям. Губернатор дополнительно отметил: «Это уникальная жемчужина Русского Севера: в своем творчестве хор не только открывает красоту северной природы, но и объединяет людей, обеспечивает связь поколений и помогает по-настоящему ценить свои истоки».

В честь юбилея Северный хор был удостоен Знака отличия за заслуги перед Архангельской областью. Награду вручили директору учреждения Наталье Асадчик. Также коллективу подарили редкую пластинку 1953 года с записью постановки «Праздник в Холмогорах» — исторический раритет, подчеркивающий вклад хора в культурное наследие региона.

«Вековой юбилей Северного русского народного хора — это значимое событие не только для Архангельской области, но и для всей страны, — призналась Наталья Асадчик. — Наш коллектив представляет культуру Русского Севера на крупнейших площадках России и за ее пределами, и для нас важно, чтобы эта традиция жила и развивалась. Юбилей — это возможность не только подвести итоги, но и показать, что народная культура остается живой, востребованной и объединяющей». Художественный руководитель хора Светлана Игнатьева добавила: «Для нас этот юбилей — не просто дата, а осмысление большого пути. Северный хор всегда был и остается хранителем подлинной народной традиции: мы бережно сохраняем северное звучание и интонацию, одновременно находя формы, чтобы эта музыка звучала современно. Выступление на сцене Кремлевского дворца в год 100-летия хора — это возможность представить культуру Русского Севера широкой аудитории и передать ее глубину, красоту и живое звучание».

В этот торжественный вече на сцену вышли известные исполнители и коллективы, среди которых: SHAMAN, BEARWOLF, Miravi, Прохор Шаляпин, Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, Алексей Петрухин, Сергей Войтенко, Валерия Чайка, народный хор РАМ им. Гнесиных, Чапаев, детский эстрадный хор «Гордость» и другие. Вели концерт Владимир Березин и Ксения Алферова.

Певец SHAMAN отметил, что ранее уже сотрудничал с Северным русским народным хором — в 2022 году исполнял песню «Встанем», и был рад, что этот опыт получил продолжение. В этот раз в Кремле вместе с хором он проникновенно исполнил патриотическую балладу «Моя Россия», которую написал сам артист. Певец подчеркнул, что 100-летие хора — значимое событие: «Это коллектив с мощной историей, который, как ледокол, уверенно идет вперед и продолжает делать свое дело». Он также добавил, что народная музыка остается важной основой для современных исполнителей: «Я посвятил много лет изучению народного творчества и считаю, что это, действительно, наши корни и наш фундамент, поэтому и в своем творчестве я часто обращаюсь к фольклорному звучанию».

А Прохор Шаляпин отметил, что в годы обучения в Академии Гнесиных его преподавателем была Нина Мешко — художественный руководитель Государственного академического Северного русского народного хора, возглавлявшая коллектив с 1960 года до конца жизни. «Для меня особенно важно, что я смог прикоснуться к истории этого легендарного коллектива», — подчеркнул артист.

Празднование юбилея коллектива на главной сцене страны — это не только признание многолетнего успеха хора, но и важное культурное событие, которое помогает сохранить и популяризировать богатое наследие северных народных песен и традиций. В концерте прозвучали не только любимые и известные композиции, но и произведения из нового альбома Северного хора «Песни Северной Двины», который стал победителем специального отбора музыкального и визуального контента для детей и молодежи, организованного Президентским фондом культурных инициатив. Эта награда подтверждает высокое качество и значимость проекта в деле популяризации культурного наследия России среди молодого поколения. Каждая песня из нового альбома отличается своим характером и звучанием. Народные мелодии получили авторские обработки от современных московских композиторов и музыкантов, сохранив самобытность северного пения, а умелое сочетание аутентичного звучания с современными ритмами придало песням свежесть и актуальность.

В юбилейном году Северный хор планирует тур по городам России, в ходе которого состоится выступление 12 апреля на сцене БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Завершением юбилейного года станет большой концерт в декабре в Архангельском театре драмы им. М.В. Ломоносова. Этот тур и финальные шоу позволят еще более широкой аудитории прикоснуться к богатству и красоте северного фольклора и стать частью празднования юбилея легендарного коллектива.