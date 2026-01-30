Вверх
Команда Фролова подарила архангелогородкам в праздник весны концерт Северного хора

Подарком на 8 марта жительницам Ломоносовского округа и Майского горки от депутата Архангельского областного Собрания Александра Фролова стал праздничный концерт  Государственного академического Северного народного хора. 

 В зале Архангельского городского культурного центра не было свободных мест. Каждое появление артистов Северного народного хора на сцене - событие! Даже у тех, кому репертуар коллектива хорошо знаком, всегда есть место открытию и удивлению. В чарующем многоголосии и музыкальных переливах, словно в зеркале, отражается культура Русского Севера.

Северную песню, музыку и танец коллектив сохраняет целый век! Но его история - это не выверенная до последней буквы энциклопедия. Творческие находки для артистов уже привычка. И они отнюдь не искажают, а наоборот подчеркивают красоту традиций.

 - Северный народный хор - это наше достояние. Поэтому всегда, когда удаётся приобрести билеты на концерт, мы идём с огромным удовольствием. А в этот раз мы получили приглашения и искренне благодарны Александру Михайловичу Фролову за такой замечательный подарок, - говорит архангелогородка Мира Трапезникова

В числе поклонников Государственного академического Северного русского народного хора люди разного возраста. Но одинаково восхищенные талантом земляков. Очередная встреча артистов и зрителей состоялась при поддержке команды депутата областного Собрания Александра Фролова. Подарок для северянок к Международному женскому дню.

- Это наша традиция, мы уже несколько десятков лет это делаем, каждый год готовим что-то интересное, что-то хорошее и необычное. В этом году мы подарили архангелогородкам выступление нашего прославленного Северного русского народного хора. Мы очень благодарны коллективу, который в этом году отмечает вековой юбилей, что артисты в плотном графике нашли «окошко», и откликнулись на наше предложение, украсив праздник замечательным концертом, - отметил депутат Архангельского областного Собрания Александр Фролов.

- Как всегда Северный хор подготовил интересную, яркую программу. Я уверен, что всё жители получат очень хорошие, добрые впечталения и получат действительно удовольствие от погружения атмосферу подлинной народной культуры Поморья, - подчеркнул депутат Архангельской городской Думы Сергей Чанчиков.

Своим творчеством коллектив всегда старается доказать: традиция - не столько связь с прошлым, сколько взгляд в будущее. Именно она объединяет поколения и воспитывает любовь к родной земле. Кульминация юбилейных торжеств Северного хора состоится в апреле. Коллектив выступит в Кремлевском Дворце в Москве, затем с традициями Поморья познакомится и Санкт-Петербург. А сотрудничество команды Фролова и Северного народного хора будет продолжаться!


12 март 09:36 | : Культура

