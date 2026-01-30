Северный хор из Архангельска выступит на сцене Кремля

9 апреля 2026 года в Государственном Кремлевском Дворце состоится грандиозный концерт «Песнь Русского Севера», посвященный 100-летию Государственного академического Северного русского народного хора. Мероприятие пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и соберет на сцене известных артистов.

Северный русский народный хор — уникальный коллектив — хранитель богатых песенных, танцевальных и музыкальных традиций Русского Севера. Его выступления — это яркое сочетание мастерства, бережного отношения к традициям и эмоциональной силы. Юбилейный концерт станет настоящим праздником для всех, кто ценит богатство наследия, красоту национального искусства и уникальность русского северного фольклора. 

В этот торжественный вечер на сцену выйдут знаменитые артисты и коллективы, среди которых: SHAMAN, BEARWOLF, Miravi, Прохор Шаляпин, Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, Алексей Петрухин, Сергей Войтенко, Валерия Чайка, народный хор РАМ им. Гнесиных, Чапаев, детский эстрадный хор «Гордость», а также другие выдающиеся исполнители. Их выступления дополнят праздничную атмосферу и подарят зрителям яркие впечатления.

Программа концерта обещает стать незабываемым путешествием в богатый мир русской народной культуры. Зрители услышат старинные песни Севера, которые передаются из поколения в поколение, почувствуют атмосферу древних обрядов и традиций. В программе — яркие и красочные танцевальные номера, отражающие уникальность северных этнических групп, а также виртуозное исполнение на народных инструментах. Особое место в концерте займут фольклорные композиции, которые передают богатство музыкального наследия Русского Севера. Помимо этого, зрители смогут оценить современные интерпретации народных мелодий, созданные талантливыми музыкантами, что сделает программу интересной для всех — от ценителей традиций до любителей новых сценических форм.

Это событие — уникальная возможность прикоснуться к многовековым традициям и ощутить мощь и красоту Русского Севера, проникнуться духом национальной культуры и по-новому взглянуть на богатство народного искусства.

Помимо московского концерта, в 2026 г. Северный хор планирует тур по городам России, в ходе которого состоится выступление 12 апреля на сцене БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Завершением юбилейного года станет большой концерт 5 и 6 декабря в Архангельском театре драмы им. М.В. Ломоносова. Этот тур и финальные шоу позволят еще более широкой аудитории прикоснуться к богатству и красоте северного фольклора и стать частью празднования юбилея легендарного коллектива. 

19 март 14:56 | Культура

