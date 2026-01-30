Группа Аквилон передала детским и школьным библиотекам новую книгу

В городской детской библиотеке им. Е. С. Коковина председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов и известный архангельский художник Дмитрий Трубин передали представителям администрации столицы Поморья более 200 новых книг. Мероприятие прошло в рамках Года культуры Русского Севера.

По словам заместителя главы Архангельска по социальным вопросам Ирины Чирковой в Год культуры Русского Севера в столице Поморья запланировано много мероприятий, которые проходят в муниципальных библиотеках.

- Мы активно модернизируем сеть муниципальных библиотек, а также библиотеки в образовательных организациях. И пополнение книжного фонда – это всегда событие. Замечательно, что в нашем городе есть замечательные благотворители, которые поддерживают наших, архангельских творцов – писателей, художников. Книга Дмитрия Трубина получилась добрая, интересная, яркая. Она будет полезна для прочтения не только детям, но и взрослым, - уверена Ирина Чиркова.

Новая книга Дмитрия Трубина с длинным и интригующим названием «Истинная история таракана Амвросия, Петька Томатный и другие истории» включает 17 сказочных рассказов с замечательными авторскими иллюстрациями. Как говорит художник, это легкая, забавная книжка, где очень много картинок и диалогов. Кстати, на счету Дмитрия Трубина более 200 проиллюстрированных книг, около 100 из них детские, более 10 из них он не только проиллюстрировал, но и сам написал.

- Нарисованное мною, всегда имеет смысл. Такой же равнозначный, как и текст. Книга без иллюстраций, как и наоборот - творение не полноценное. У меня же все гармонично, - говорит Дмитрий Трубин. - Я страшно люблю детскую литературу. Я люблю ее читать и перечитывать. Получилось так, что я с детства вырос в семье, где имели представление о литературе, с детства прививали вкус к качественному чтению. На самом деле, можно ведь читать любую ерунду, а выбрать то, что действительно достойно чтения может не всякий. Я себя чувствую себя, прежде всего, художником, а не писателем. Просто в отечественной традиции огромное количество художников детской книги писали тексты для детей и собственные книжки. Мне хотелось быть в этой традиции. И мне кажется, что я в это русло вошел. В любом взрослом человеке, особенно в художнике, живет определенное детское начало до самого конца. Я все еще остаюсь ребенком, когда хочу и перестаю им быть тоже, когда хочу. И такие проекты, реализованные нами вместе с Группой Аквилон, несомненно, этому способствует. Спасибо моим добрым друзьям – Александру Фролову и Александру Рогатых.

Группа Аквилон давно и плодотворно сотрудничает с художником. При поддержке компании было издано несколько книг Дмитрия Трубина. Немаловажно, что книги предназначены, прежде всего, для детских и школьных библиотек. По словам председателя Правления Группы Аквилон Александра Фролова, сегодня очень важно формировать у детей любовь и навык чтения книг.

- В наш век информационных технологий книга остается важнейшим носителем культурного кода, обеспечивает восприятие и преемственность исторических традиций. Мы постоянно поддерживаем культурные инициативы, связанные с изданием книг. Среди вышедших в свет в последнее время: монография по Петровских реликвиях в Архангельске историка Игоря Гостева, путеводитель по столице Поморья Николая Харитонова, серия «Литературные памятники Архангельска» из трех книг, томик стихов архангельского журналиста Инги Рудаковой. И хотя тиражи небольшие, но все издания доступны в библиотеках, - отметил председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов.

