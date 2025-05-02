Креативненько. На Пивзаводе купца Суркова открылась выставка Дмитрия Трубина

В Главном корпусе пивзавода А. Суркова открылось первое многофункциональное Арт-пространство. Центральным событием стала выставка известного архангельского художника Дмитрия Трубина.

Сейчас в здания пивзавода активно заезжают собственники помещений, которые будут пользоваться всей инфраструктурой креативного кластера, созданного Группой Аквилон. При планировании наполнения пространства объекта культурного наследия, ставка была сделана именно на большое количество проектов.

- Для нас и для Архангельска в целом это уникальный проект. Комплекс зданий - объект культурного наследия, был воссоздан из разрушенного состояния. Мы работали над этим в течение последних десяти лет. В прошлом году состоялось официальное открытие и мы очень рады, что сейчас идет наполнения его жизнью, - отметил председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов.

Среди тех, кто первым вдохнул жизнь в историческое место – художник Дмитрий Трубин. По словам живописца, на выставке представлены работы, объединенные общей темой – «Цветы». Их можно будет не только посмотреть, но и приобрести. Также в рамках открытия выставки была представлена новая книга Дмитрия Трубина, в издании которой содействие оказала Группа Аквилон.

- В Архангельске на самом деле не так много мест, где можно почувствовать дух истории нашего города. Пивзавод – одно из них. И это просто замечательно, что он буквально восстал из руин. Была какая-то апокалиптическая картина: рушащиеся здания, полусгоревшие сараи – мерзость запустения. Нашлись люди, которые рискнули вложить в непростое дело воссоздания памятника и силы, и средства. И сейчас мы видим, как здесь обустраиваются новые арт-пространства. Для нас – художников, в этом огромный плюс, - говорит Дмитрий Трубин.

Кстати восстановленный Группой Аквилон пивзавод впечатлил и московских гостей.

- Я прекрасно помню, как эти здания печально выглядели. Пивзавод теперь стал креативным кластером и мне кажется, что это очень хороший знак для Архангельска. Теперь это не только достопримечательность, но и новый центр притяжения для творческих проектов, - поделилась Александра Данилова, искусствовед, сотрудник музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.



Как рассказала автор идеи предприниматель Елена Зигаева, главной целью было создание атмосферного арт-пространства в рамках общей концептуальной задачи проекта креативного кластера «Пивзавод».

- Группа Аквилон, воссоздав пивзавод, предложила площадку, на которой можно объединить предпринимателей, талантливую молодежь и творческое сообщество Архангельска на одной территории, а также создать экосистему, которая обеспечит синергию между отдельными резидентами и их клиентами. Поэтому, идея организации нашего Арт-пространства, органично вписалась в эту концепцию. Оно включает выставочный зал с зоной для приема гостей и зал, в которых будут проходить различные творческие встречи, фотосъемки и тематические мероприятия в исторической обстановке пивзавода, - отметила Елена Зигаева.

Планируется, что художественные выставки, мастер-классы здесь станут регулярными. А уже в июне пивзавод А. Суркова станет одной из творческих площадок 31-го международного Фестиваля уличных театров.

Напомним, что после длительного запустения и разрушения комплекс зданий пивоваренного завода Альберта Суркова в Архангельске обрел новую жизнь. В этом историческом месте открылось новое общественное пространство для креативных индустрий и еще один объект для привлечения гостей столицы Русского Севера.

Комплекс зданий пивоваренного завода с 1990-х годов не использовался, а его содержание и надлежащее обслуживание не проводились. Со временем начались процессы разрушения несущих конструкций, грозивших последующим руинированием пивзавода, и в результате все здания были признаны аварийными. Но в мае 2014 года новым владельцем завода стала Группа Аквилон, которая предложила свой вариант решения чрезвычайно сложной задачи по восстановлению памятника промышленной архитектуры регионального значения.

Потребовались археологические раскопки, работа в архивах, государственная историко-культурная экспертиза Министерства культуры России и более 750 млн рублей инвестиций для того, чтобы комплекс зданий пивзавода Суркова был реконструирован и вновь стал привлекательным местом. Все проведенные работы соответствуют требованиям охранного обязательства и законодательства Российской Федерации.



