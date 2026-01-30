Судебные приставы провели в Архангельске конкурс "Хрустальные звездочки"

На сцене гостеприимного центра «Патриот» состоялся яркий концерт регионального этапа 19-го Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки». В этом году конкурс проходит под эгидой Союза театральных деятелей России.

Конкурс собрал более 200 талантливых детей в возрасте от 7 до 18 лет и стал прекрасной возможностью для юных артистов показать своё мастерство в номинациях «Вокал», «Хореография» и «Исполнительское мастерство» с разбивкой по двум возрастным категориям.

В приветственном слове руководитель УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Алексей Самохвалов отметил, что начиная с 2008 года, Всероссийский конкурс, организованный Федеральной службой судебных приставов, ежегодно собирает творческих детей со всей страны.

- В этом году у нас рекордное количество участников — 224, которые представят на суд жюри и зрителей более 50 номеров. Приятно видеть столько талантливых и целеустремленных детей, объединённых любовью к искусству, - подчеркнул Алексей Николаевич. - Желаю всем ребятам уверенности, успеха и, конечно, заслуженных побед. Пусть этот день станет ярким событием и вдохновит на новые творческие свершения.

Членам жюри пришлось нелегко, выбирая победителей: конкурсанты отлично подготовились, все выступления были яркими и талантливыми.

Однако, конкурс есть конкурс, и места распределились следующим образом:

Номинация «Вокал»

1 возрастная группа:

Победитель — Тяпнина Мария

Лауреат II степени — Фефелова Лея

Лауреат III степени — Тарасова Елена

2 возрастная категория:

Победитель — ансамбль «Непохожие»

Лауреат II степени — коллектив «Маленькая фантазия»

Лауреат III степени — Рогозина Марина

Номинация «Исполнительское мастерство»

1 возрастная группа:

Победитель — Моторин Демид

Лауреат II степени — Коряпин Владислав

Лауреат III степени — Воюшина Виктория

2 возрастная категория:

Победитель — Угрюмова Мария

Лауреат II степени — Бубнов Дмитрий

Лауреат III степени — Золотарева София

Номинация «Хореография»

1 возрастная группа:

Победитель — ансамбль «Пульс»

Лауреат II степени — танцевальная студия «Апельсин»

Лауреат III степени — хореографическая студия «Босиком по радуге» с танцем «Веселые арбузики»

2 возрастная категория:

Победитель — хореографическая студия «Босиком по радуге» с танцем «На пороге восемнадцати»

Впервые в истории проведения регионального этапа конкурса жюри приняло решение вручить два Гран-При фестиваля. В номинации «Вокал» (вторая возрастная категория) высшую награду получил Дмитрий Федоренко, тронув сердца зрителей прекрасным исполнением песни «Встретимся во снах».

Второй главный приз заслуженно достался Семёну Кузнецову, покорившему всех исполнением на балалайке произведения Луи Клод Дакена «Ригодон».

Победители прошли в следующий этап конкурса, который проводится заочно по видеозаписи выступлений, и получили возможность побороться за выход в полуфинал.

Концерт стал не только важной ступенькой для юных талантов, но и настоящим праздником для всех присутствующих!