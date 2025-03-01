Талантливые дети из Архангельской области показали свое мастерство

В г. Архангельске состоялся региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки», организованного Управлением Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Собравшихся в зале центра «Патриот» поприветствовал главный судебный пристав региона Алексей Самохвалов, отметив, что уникальность конкурса в том, что его участники — талантливые дети не только сотрудников ФССП, но и других правоохранительных, силовых и государственных структур.

- Конкурс «Хрустальные звездочки» является важным событием в жизни конкурсантов, одной из ступеней к их дальнейшим творческим успехам, - подчеркнул Алексей Николаевич. - Желаю всем ребятам удачи и творческого вдохновения.

В этом голу вниманию компетентного жюри, в состав которого вошли заслуженные деятели культуры и искусства, было представлено 29 конкурсных выступлений.

Более 120 детей в возрасте от 7 до 18 лет показали свои таланты в вокале, хореографии и в исполнительском мастерстве на музыкальных инструментах. Конкурсанты продемонстировали высокий уровень подготовки, все концертные номера смотрелись на одном дыхании и сопровождались бурными аплодисментами зрителей.

Победителем регионального этапа фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» в номинации «Хореография» стал коллектив «Гран При» с народным танцем «Вышиваю оберег».

В номинации «Вокал» в младшей возрастной группе победила Маша Тяпнина, замечательно исполнившая песню «Идет солдат по городу». В старшей возрастной группе сердца членов жюри и зрителей покорили Дарья Банникова и Дмитрий Федоренко с песней «Туман».

В номинации «Исполнительское мастерство» решением жюри первое место не присуждалось, были вручены дипломы только II и III степени.

Все конкурсанты получили памятные подарки, а зрители зарядились положительными эмоциями и отличным настроением!

Победители регионального этапа примут участие во втором (заочном) туре Всероссийского фестиваля-конкурса. Лучшие исполнители получат путёвку в полуфинал конкурса, который проводится на базе Образовательного центра «Сириус» в г. Сочи.