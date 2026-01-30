Вампиры рулят. Победители "Оскара"-2026: полный список

Наибольшее количество статуэток забрала «Битва за битвой» — в том числе в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучший монтаж».

Лучший фильм — «Битва за битвой». В этой категории также были представлены картины: «Бугония», F1, «Франкенштейн», «Хамнет», «Марти Великолепный», «Секретный агент», «Сентиментальная ценность», «Грешники» и «Сны поездов».

Лучший иностранный художественный фильм — «Сентиментальная ценность».

Лучший анимационный полнометражный фильм — «K-Pop-охотницы на демонов».

Лучший документальный фильм — «Господин Никто против Путина».

Лучший игровой короткометражный фильм — «Певцы» и «Два человека обмениваются слюной».

Лучший анимационный короткометражный фильм — «Девушка с жемчужными слезами».

Лучший документальный короткометражный фильм — «Все пустые комнаты».

Лучший режиссер — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»). За статуэтку также боролись Хлоя Чжао («Хамнет»), Джош Сэфди («Марти Великолепный»), Йоаким Триер («Сентиментальная ценность») и Райан Куглер («Грешники»).

Лучшая актриса — Джесси Бакли («Хамнет»). Были номинированы Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»), Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность») и Эмма Стоун («Бугония»).

Лучший актер — Майкл Б. Джордан («Грешники»). В этой категории также номинировались Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Леонардо ДиКаприо («Битва за битвой»), Итан Хоук («Голубая луна»), Вагнер Моура («Секретный агент»).

Лучшая актриса второго плана — Эми Мэдиган («Орудия»).

Лучший актер второго плана — Шон Пенн («Битва за битвой»).

Лучший оригинальный сценарий — «Грешники». В категории также соревновались «Голубая луна», «Простая случайность», «Марти Великолепный» и «Сентиментальная ценность».

Лучший адаптированный сценарий — «Битва за битвой». Среди фильмов, соревновавшихся в этой номинации, были «Бугония», «Франкенштейн», «Хамнет», «Сны поездов».

Лучший кастинг — «Битва за битвой».

Лучший звук — F1.

Лучший оригинальный саундтрек — «Грешники».

Лучшая песня — «K-Pop-охотницы на демонов».

Лучший монтаж — «Битва за битвой».

Лучшая операторская работа — «Грешники».

Лучшие визуальные эффекты — «Аватар: Пламя и пепел».

Лучший дизайн костюмов — «Франкенштейн».

Лучший грим и прически — «Франкенштейн».

Лучшая работа художника-постановщика — «Франкенштейн».


(кадр из к/ф «Грешники»)

16 март 07:30 | : Культура

