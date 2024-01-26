"Оппенгеймер" рулит! Лауреаты премии "Оскар" 2024 года

В Лос-Анджелесе в ночь на понедельник завершилась 96-я церемония вручения премии Американской киноакадемии. «Оппенгеймер» Кристофера Нолана взял семь наград, включая три главные — за лучший фильм, режиссуру и мужскую роль. На втором месте по наградам оказались «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, из крупных категорий взяв «Оскар» за лучшую женскую роль. Две статуэтки получил фильм «Зона интересов» Джонатана Глейзера, одну — «Барби» (Билли Айлиш во второй раз удостоилась награды за песню к фильму). Впервые Академия присудила «Оскар» режиссеру Уэсу Андерсону.

Список лауреатов 96-й церемонии вручения «Оскара»:

Лучший фильм — «Оппенгеймер», Кристофер Нолан;

Лучший международный фильм — «Зона интересов»;

Лучший режиссер — Кристофер Нолан, «Оппенгеймер»;

Лучшая женская роль — Эмма Стоун, «Бедные-несчастные»;

Лучшая мужская роль — Киллиан Мерфи, «Оппенгеймер»;

Лучшая женская роль второго плана — Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»;

Лучшая мужская роль второго плана — Роберт Дауни-младший, «Оппенгеймер»;

Лучший оригинальный сценарий — «Анатомия падения»;

Лучший адаптированный сценарий — «Американское чтиво»;

Лучшая музыка к фильму — «Оппенгеймер», Людвиг Горанссон;

Лучшая песня к фильму — «Барби», What Was I Made For, Билли Айлиш;

Лучший анимационный фильм — «Мальчик и птица», Хаяо Миядзаки;

Лучший короткометражный игровой фильм — «Чудесная история Генри Шугара», Уэс Андерсон;

Лучший короткометражный анимационный фильм — «Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко»;

Лучшая операторская работа — Хойте Ван Хойтема, «Оппенгеймер»;

Лучший документальный фильм — «20 дней в Мариуполе», Мстислав Чернов;

Лучший короткометражный документальный фильм — «Последняя ремонтная мастерская», Бен Праудфут и Крис Бауэрс;

Лучший дизайн костюмов — «Бедные-несчастные»;

Лучшие грим и прически — «Бедные-несчастные»;

Лучшая работа художника-постановщика — «Бедные-несчастные»;

Лучший звук — «Зона интересов»;

Лучший монтаж — «Оппенгеймер»;

Лучшие визуальные эффекты — «Годзилла: Минус один».

(фото с https://www.rbc.ru/)