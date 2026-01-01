Arctic open дошел до Берлина

Зрители увидят современный российский кинематограф и познакомятся с северным регионом — Архангельской областью. Перед каждым сеансом в кинотеатре продемонстрируют имиджевый ролик о достопримечательностях Поморья. Киносеансы начнутся 22 января.

В кинопрограмме эха северного международного кинофестиваля Arctic Open в Берлине представлены четыре фильма: три художественных и один документальный. Два из них — дебютные полнометражные игровые картины молодых российских режиссеров: «Ровесник» Фёдора Кудрявцева и «Наступит лето» Кирилла Султанова. Фильм-мокьюментари «Новый Берлин» — работа известного екатеринбургского режиссера Алексея Фёдорченко, а завершит программу документальная музыкальная лента Ивана Вдовина «Голоса Арктики».

Фильмы отобраны специалистами Русского Дома в Берлине с учётом зрительской аудитории. Все кинопоказы некоммерческие.

«На протяжении нескольких лет на нашей площадке проходит «зеркало» российских кинофестивалей, - рассказывает директор Русского дома в Берлине Павел Извольский. - Мы убеждены, что события, происходящие сегодня в российском кинематографе, должны быть известны и доступны как нашим соотечественникам, так и местной аудитории. Наша цель — показать развитие российского кинематографа, включая его авторское направление. При формировании программы учитывалась популярность и новизна фильмов, а также авторский почерк режиссёров».

Выбранные фильмы целиком отвечают этим критериям.

Полина Аветикова, продюсер документального фильма – путешествия «Голоса Арктики» считает, что «это именно та самая площадка, где нужно начинать и продолжать диалог с европейской публикой, рассказывать истории о коренных народах России и их быте. Я горжусь тем, что участвую в программе Русского Дома в Берлине — это подчёркивает актуальность нашего проекта и его достойный уровень». Сквозной герой фильма - известный модельер, диджей и саундпродюсер Денис Симачев отправляется в экспедицию по Русской Арктике в поисках уникальных музыкальных напевов.



Для режиссера и сценариста Фёдора Кудрявцева «Ровесник» - полнометражный дебют. Фильм снят в жанре псевдодокументального кино и собрал известных актеров: Анну Михалкову, Александра Яценко, Даниила Спиваковского. Фокус в том, что герои предстают в фильме одновременно сегодня и в 90-х, омоложенными при помощи нейросетей.



«Этот фильм рождался очень долго в очень разные времена, - рассказывает режиссер. - Сценарий был написан в ковид. Съемки начались в 2022 году, монтаж был завершен в 2024-м. Контекст менялся каждые полгода. Какой он у нас сейчас, я даже затрудняюсь сказать. Надеюсь, во время просмотра на 87 минут вы окажетесь в безвременье юности, для которого любые годы — лучшие. Привет из Москвы».

Привет из Москвы берлинскому зрителю передаёт и молодежная драма «Наступит лето» с исполнителем главной роли Марком Эйдельштейном. Хотя место действия здесь не имеет значения, таков загадочный сюжет картины. Фильм представит в Берлине Елена Лазарева, сопродюсер.

Яркий представитель авторского кинематографа в России – Алексей Федорченко, который живет и работает в Екатеринбурге. Его творчество будет представлено фильмом-мокьюментари «Новый Берлин».



«Эти картины заявлялись в конкурсной программе Arctic Open, на многих крупных российских кинофестивалях и отмечены серьёзными наградами. Считаю важным, что посредством фестиваля, который аккумулирует, как правило, самое интересное и новое, оригинальное и актуальное, зритель за рубежом знакомится с российским кинематографом. Такое партнёрство привлекает внимание к Русскому Северу, Архангельской области, богатой историей, культурой и дивной, особенной красотой», — комментирует проект директор МКФ Arctic Open Тамара Статикова.

Эти намерения подтверждают и в Русском Доме в Берлине: «Сотрудничество с фестивалем мы рассматриваем как возможность представить конкретный российский регион и познакомить зрителей с новыми авторскими работами. Имиджевый ролик мы будем демонстрировать перед самими показами, что должно вызвать интерес у зрителей к региону. В целом, мы бы хотели выстроить ежегодное сотрудничество с фестивалем «Arctic Open», демонстрируя фильмы для взрослой и семейной аудитории».

Справка

Русский дом в Берлине является крупнейшим Представительством Россотрудничества в ФРГ. В рамках реализации установленных Указом Президента Российской Федерации полномочий по содействию в популяризации отечественной культуры работа центра направлена на развитие культурно-гуманитарных и научно-образовательных связей между Россией и Германией, на поддержку россиян, находящихся в Германии, популяризацию русской культуры и языка.



