С Днем российского кино! Arctic open продолжает прием заявок

В этот знаковый для всех российских кинематографистов день команда Международного кинофестиваля в Архангельске отчитывается о работе по подготовке к XI-му Arctic open.
Итак…
На сегодняшний принято 1080 заявок из 106 стран мира, из них:
63. 4% - короткометражные игровые,
17.9% - документальные,
10.1% - фильмы для детей и юношества,
8.6% - полнометражные игровые картины.
Из стран лидируют:
Иран, Россия, Индия, Бразилия, Китай, Турция, Италия, Великобритания, Португалия,США, Германия, Испания, Аргентина, Франция...
Вся карта мира отметилась в заявках на наш кинофестиваль, на Русский Север, в Архангельск!
Мы с вами, дорогие зрители, просто молодцы!
Мы радушно принимаем гостей и горой за российское хорошее, качественное, сердечное и настоящее кино!
Оптимизма, здоровья, веры, надежды, любви, ярких впечатлений, побольше историй со счастливым концом!