С Днем российского кино! Arctic open продолжает прием заявок

В этот знаковый для всех российских кинематографистов день команда Международного кинофестиваля в Архангельске отчитывается о работе по подготовке к XI-му Arctic open.

Итак…

На сегодняшний принято 1080 заявок из 106 стран мира, из них:



63. 4% - короткометражные игровые,

17.9% - документальные,

10.1% - фильмы для детей и юношества,

8.6% - полнометражные игровые картины.

Из стран лидируют:

Иран, Россия, Индия, Бразилия, Китай, Турция, Италия, Великобритания, Португалия,США, Германия, Испания, Аргентина, Франция...

Вся карта мира отметилась в заявках на наш кинофестиваль, на Русский Север, в Архангельск!

Мы с вами, дорогие зрители, просто молодцы!

Мы радушно принимаем гостей и горой за российское хорошее, качественное, сердечное и настоящее кино!

Оптимизма, здоровья, веры, надежды, любви, ярких впечатлений, побольше историй со счастливым концом!