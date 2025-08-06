Вверх
С Днем российского кино! Arctic open продолжает прием заявок

В этот знаковый для всех российских кинематографистов день команда Международного кинофестиваля в Архангельске отчитывается о работе по подготовке к XI-му Arctic open.

Итак…

На сегодняшний принято 1080 заявок из 106 стран мира, из них:

 63. 4% - короткометражные игровые,
 17.9% - документальные,
 10.1% - фильмы для детей и юношества,
 8.6% - полнометражные игровые картины.

 Из стран лидируют:
 Иран, Россия, Индия, Бразилия, Китай, Турция, Италия, Великобритания, Португалия,США, Германия, Испания, Аргентина, Франция...

 Вся карта мира отметилась в заявках на наш кинофестиваль, на Русский Север, в Архангельск! 

 Мы с вами, дорогие зрители, просто молодцы!
 Мы радушно принимаем гостей и горой за российское хорошее, качественное, сердечное и настоящее кино! 

 Оптимизма, здоровья, веры, надежды, любви, ярких впечатлений, побольше историй со счастливым концом!

27 август 14:12 | : Горячая тема / Культура

