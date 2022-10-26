«Голоса Арктики» зазвучат на VI Arctic open в Архангельске

Темой VI Международного кинофестиваля Arctic open станут «Голоса Арктики». Они прозвучат в фильмах, на концертах, в саунд-лаборатории. В этом году организаторы кинофестиваля объединяют музыку и кино. Вместо фильма-открытия большой проект «Киномост ARCTIC OPEN: новые формы кинопоказов» презентует этно-джазовый концерт архангельских джазменов из Арт-квартета Тима Дорофеева и якутской певицы Валентины Романовой-Чыскыырай.
Валентина Романова-Чыскыырай занимается не только музыкой, а является ещё и актрисой, получившей награду на кинофестивале «Кинотавр» в 2020-м году за главную женскую роль в фильме Дмитрия Давыдова «Пугало». Валентина выступает в экспериментальном жанре, смешивая якутский фольклор с роком и джазом. Такое соединение стилей архангельский зритель сможет услышать в Архангельском театре драмы 2 декабря в 18.30. Билеты можно приобрести по ссылке https://goo.su/NnWF4qv.
Музыкальная тема проходит через всю программу кинофестиваля. На Arctic open зрители познакомятся с документальной работой Ивана Вдовина «Голоса Арктики» 6+. Фильм о масштабном путешествии за полярный круг в поисках уникальных напевов представит в Архангельске продюсер Юлия Липатова. Проект «Женский голос Арктики» презентует Мила Кудряшова. В документальной работе она покажет истории женщин – хранительниц культур северных народов.
Отдельно в программе выделены три «музыкальных портрета» - фильмы о музыкантах. Зрителей Arctic open ждёт премьерный показ документальной киноработы «Рок-баритон» 18+ режиссёра Бертрана Нормана, знакомящую с уникальным артистом Евгением Никитиным, с его историей о любви к музыке, преодолевающей предрассудки и языковые границы. В Архангельске фильм представит продюсер картины Станислав Ершов. Режиссёр Саша Гущин на кинофестивале встретится со зрителями после показа своей документальной киноработы «Горящие музыкой» 18+. В Архангельске состоится премьерный показ фильма «Владимир Резицкий. Джаз Архангел» 16+. Сын легендарного джазмена и режиссёр фильма Спартак Резицкий представит киноработу зрителям.
Продолжится музыкальная тема кинофестиваля работами участников саунд-лаборатории «Слушай Север». В Архангельск приедут композиторы и операторы. Заявки на участие пришли из 10 городов России, результаты конкурсного отбора будут известны 21 ноября. Под присмотром мастеров лаборатории они снимут музыкальные зарисовки, которые 4 декабря презентуют зрителям Arctic open в Интеллектуальном центре САФУ. Такая работа объединит не только музыку и кино, но и станет мостом между соседними регионами – Архангельской областью и Республикой Коми, где такая же лаборатория, но с другими участниками пройдёт в 2023 году.